Ινδονησία: Στους 125 οι νεκροί - Αναθεώρησαν τον αριθμό θανάτων

Οι αρχές της Ινδονησίας αναθεώρησαν προς τα κάτω τον αριθμό των επιβεβαιωμένων θανάτων, από την τραγωδία που σημειώθηκε χθες στο γήπεδο «Kanjuruhan Stadium», μετά τον αγώνα της τοπικής Αρέμα με την Περσεμπάγια Σουραμπάγια.

Σύμφωνα με τον αναπληρωτή κυβερνήτη της επαρχίας της Ανατολικής Ιάβα, Εμίλ Νταρντάκ, αυτή τη στιγμή έχουν διαπιστωθεί 125 νεκροί, εκ των οποίων οι 124 έχουν ταυτοποιηθεί.

Η μείωση σε σχέση με τον προηγούμενο τραγικό απολογισμό των 174 θυμάτων οφείλεται στο γεγονός ότι κάποια ονόματα είχαν εγγραφεί δύο φορές στη «μαύρη» λίστα, σύμφωνα με τον εν λόγω αξιωματούχο.

Ινδονησία: Πώς έγινε η τραγωδία

Πρόκειται για μια από τις μεγαλύτερες τραγωδίες που σημάδεψαν ποτέ τον χώρο του αθλητισμού. Σύμφωνα το ρεπορτάζ του BBC, η τραγωδία προκλήθηκε μετά το σφύριγμα της λήξης του αγώνα, στον οποίο αναδείχθηκε νικήτρια η Περσεμπάγια Σουραμπάγια.

Όπαδοί εισέβαλαν στο γήπεδο, προχώρησαν σε βανδαλισμούς και συγκρούστηκαν με αστυνομικούς. Εκείνοι χρησιμοποίησαν χημικά για να τους απωθήσουν, με αποτέλεσμα να προκληθεί πανικός.

Τα όσα ακολούθησαν ήταν ανατριχιαστικά, οι συγκρούσεις ήταν βίαιες, ενώ δύο οχήματα της αστυνομίας κάηκαν ολοσχερώς. Οι μάχες σώμα με σώμα συνεχίστηκαν κι εκτός γηπέδου, με εκατοντάδες ανθρώπους να ποδοπατηθούν μέχρι θανάτου ή να πεθάνουν από ασφυξία ή σοβαρό τραυματισμό.

Ο αριθμός των θεατών ήταν παραπάνω από ό,τι χωρούσε το στάδιο

Ανώτατος αξιωματούχος της χώρας αποκάλυψε ότι ο αριθμός των θεατών ξεπερνούσε κατά 4.000 περίπου άτομα τη χωρητικότητα του σταδίου.

«Λυπάμαι για την τραγωδία», λέει ο πρόεδρος της Ινδονησίας

Ο πρόεδρος της χώρας, Τζόκο Γουιντόντο διέταξε να ανασταλούν όλοι αγώνες ποδοσφαίρου στην Ινδονησία μέχρι να διενεργηθεί έρευνα για το περιστατικό.

«Ζήτησα ειδικά από τον αρχηγό της αστυνομίας να ερευνήσει ως το τέλος αυτήν την υπόθεση», δήλωσε ο Τζόκο σε τηλεοπτικό διάγγελμα. «Το αθλητικό πνεύμα, η ανθρωπιά και η αδελφοσύνη πρέπει να υποστηρίζονται στην Ινδονησία».

«Λυπάμαι για αυτή την τραγωδία και ελπίζω ότι θα είναι η τελευταία που θα συμβεί στο ινδονησιακό ποδόσφαιρο. Δεν μπορούμε να έχουμε άλλα (τέτοια) περιστατικά στο μέλλον».

