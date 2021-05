Ηνωμένο Βασίλειο:640 Κύπριοι της Βρετανίας πέθαναν λόγω κορωνοϊού

Το πρώτο από μία σειρά διαδικτυακών συμποσίων με θέμα τον πολυεπίπεδο αντίκτυπο της πανδημίας στην κυπριακή παροικία στο Ηνωμένο Βασίλειο, πραγματοποιήθηκε από το Κυπριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Γουέστμινστερ (The Cyprus Centre at University of Westminster) σε συνεργασία με το Μορφωτικό Τμήμα της Υπάτης Αρμοστείας της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Λονδίνο και με την υποστήριξη του Ιδρύματος Α.Γ. Λεβέντη.

Η συζήτηση της 20ής Μαΐου επικεντρώθηκε στις επιπτώσεις του κορωνοϊού στην υγεία των μελών της βρετανοκυπριακής κοινότητας, τόσο στη σωματική όσο και στην ψυχική.

Τον εισαγωγικό χαιρετισμό στο συμπόσιο απηύθυνε ο Ύπατος Αρμοστής Ανδρέας Κακουρής, που σημείωσε ότι «η θλιβερή πραγματικότητα είναι πως κανένας δεν έχει μείνει ανεπηρέαστος», είτε ευθέως είτε εμμέσως. Παρέπεμψε στα στατιστικά στοιχεία που δείχνουν πως η κυπριακή κοινότητα έχει δυσανάλογα υψηλά ποσοστά λοιμώξεων και θανάτων, με την πανδημία να αφήνει «ψυχικά και οικονομικά σημάδια».

Το πάνελ της συζήτησης, που συντόνισε ο συνεπικεφαλής του Κέντρου Δρ Πέτρος Καρατσαρέας, συνέθεσαν η διακεκριμένη ψυχολόγος Δρ Λίντα Παπαδοπούλου, η Δρ Αθηνά Μαύρου από τον Κυπριακό Ιατρικό Σύλλογο ΗΒ, ο Δρ Χουσεΐν Τσακάλ, βοηθός καθηγητής κοινωνικής ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο Κιλ, ο συγγραφέας και δημοσιογράφος της «Παροικιακής» Μάικλ Γιακουμή και η ερευνήτρια ψυχικής υγείας και κληρονομιάς Λόρνα Βασιλειάδη.

Προσκεκλημένος στο πάνελ ήταν επίσης ο Δρ Γεώργιος Κασιανός CBE, επικεφαλής του εθνικού προγράμματος ανοσοποίησης του Βασιλικού Κολεγίου Γενικών Γιατρών (RCGP) Ην. Βασιλείου.

Η Δρ Παπαδοπούλου τόνισε ότι έχει επιβεβαιωθεί με μελέτες ο βαθύς ψυχολογικός αντίκτυπος της πανδημίας, ο οποίος συνήθως διαρκεί περισσότερο από σωματικά προβλήματα υγείας.

Η Δρ Μαύρου παρουσίασε στοιχεία σύμφωνα με τα οποία υπολογίζεται πως 640 Κύπριοι της Βρετανίας από όλες τις κοινότητες έχασαν τη ζωή τους λόγω κορωνοϊού, ένας αριθμός που αντιστοιχεί σχεδόν στο 3% όλων των θανάτων στο Λονδίνο. Εξήγησε αυτά τα υψηλά ποσοστά θανάτων παραπέμποντας σε υποκείμενα νοσήματα ηλικιωμένων Βρετανοκυπρίων, στην τάση για ανθυγιεινό τρόπο ζωής (έλλειψη άσκησης, κάπνισμα, υπερβολικό βάρος) και σε κοινωνικούς παράγοντες, όπως η συγκατοίκηση διαφορετικών γενεών.

Ο Δρ Τσακάλ στάθηκε στο δυσανάλογα υψηλό ρίσκο από την πανδημία γενικότερα μεταξύ των μελών εθνικών μειονοτήτων στο Ηνωμένο Βασίλειο σε σύγκριση με τον λευκό γηγενή πληθυσμό, ενώ ο κ. Γιακουμή μοιράστηκε τα πορίσματα των δημοσιογραφικών ερευνών του. Όπως είπε, οι αγγελίες θανάτου που λάμβανε η «Παροικιακή» αυξήθηκαν στην αρχή της πανδημίας από περίπου πέντε την εβδομάδα σε 20 και περισσότερες, με αποτέλεσμα να αρχίσει η συλλογή στοιχείων για τους θανάτους λόγω κορωνοϊού.

Η κα Βασιλειάδη υπέδειξε πως η έρευνά της έχει καταγράψει την επιδείνωση της ψυχικής υγείας των μελών της ελληνοκυπριακής και της ελληνικής παροικίας στο Ηνωμένο Βασίλειο εν μέσω της πανδημίας. Σημαντικό ρόλο σε αυτό έπαιξε η υποχρεωτική διακοπή των επαφών με συγγενείς και φίλους, σε μία κοινότητα που είναι στενά συνδεδεμένη.

Τέλος, ο Δρ Κασιανός τόνισε ότι ένα σημαντικό δίδαγμα από την πανδημία είναι ότι τα μέλη της κυπριακής κοινότητας πρέπει να βελτιώσουν τη σωματική και την ψυχική τους υγεία ώστε να μπορούν να αντεπεξέρχονται σε συνθήκες υγειονομικής κρίσης, όπως αυτή της πανδημίας. Ανέφερε ενδεικτικά την ανάγκη για υγιεινή διατροφή, για άσκηση, για λιγότερο κάπνισμα, για μείωση βάρους και για καλύτερα επίπεδα βιταμίνης D.

Μεταξύ των πολλών διαδικτυακών συνέδρων που παρακολούθησαν τη συζήτηση περιλαμβάνονταν γιατροί και ακαδημαϊκοί, πολιτικοί και δημοτικοί σύμβουλοι, δημοσιογράφοι και εκπρόσωποι παροικιακών συνδέσμων, καθώς και μέλη της παροικίας.

Το επόμενο συμπόσιο είναι προγραμματισμένο μεσημέρι της Πέμπτης 10 Ιουνίου και θα αφορά την επίδραση της COVID-19 στην κουλτούρα της παροικίας.

Για να παρακολουθήσουν και να συμμετάσχουν με ερωτήσεις και σχόλια στο συμπόσιο οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με την έτερη συνεπικεφαλής του Κυπριακού Κέντρου Δρ Αλίσια Χροσοστόμου στο [email protected] ώστε να λάβουν τους απαραίτητους κωδικούς πρόσβασης.

Πηγή: ΚΥΠΕ