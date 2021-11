ΗΠΑ: 38χρονος ράπερ ο άνδρας που κρατείται για το αιματοκύλισμα

Συγκλονίζει το αιματοκύλισμα με αυτοκίνητο που έγινε σε χριστουγεννιάτικη παρέλαση στο Ουισκόνσιν των ΗΠΑ. Σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης ένας ύποπτος κρατείται και ονομάζεται Darrell Brooks. Είναι 38 χρόνων, μουσικός της ραπ, γνωστός με το ψευδώνυμο Mathboi Fly.

Από την επίθεση με τον κόκκινο Suv στην παρέλαση 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και περισσότεροι απο 40 τραυματίστηκαν.

Αναρτήσεις στα social media δείχνουν βίντεο κλιπ του μουσικού στο οποίο εμφανίζεται να τραγουδά μπροστά από ένα κόκκινο SUV, όμοιο με αυτό που παρέσυρε τους πολίτες -ανάμεσά του πολλά παιδιά - στην παρέλαση.

🇺🇸#Breaking: Car plowed through the Christmas parade in Waukesha, Wisconsin. Multiple people on the ground injured, reports of shots fired.#USA pic.twitter.com/Pn7gWrmbK6

