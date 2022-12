ΗΠΑ: Αποκαλυπτήρια για το βομβαρδιστικό stealth B-21 Raider

Το νέο της πυρηνικό βομβαρδιστικό stealth B-12 Raider, το οποίο χαρακτηρίζεται ως το «πιο προηγμένο στρατιωτικό αεροσκάφος που φτιάχτηκε ποτέ», παρουσίασε με κάθε επισημότητα η Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ.

Το θηριώδες βομβαρδιστικό που κοστίζει 700 εκατ. δολάρια αναμένεται να αντικαταστήσει σταδιακά στρατιωτικά αεροσκάφη που πέταξαν για πρώτη φορά στον Ψυχρό Πόλεμο.

Αν και συγκεκριμένες λεπτομέρειες τού υπερ-αεροσκάφους τεχνολογίας stealth, παραμένουν υπό άκρα μυστικότητα το B-21 Raider έχει δυνατότητα μεταφοράς τόσο πυρηνικών όσο και συμβατικών όπλων.

Σύμφωνα με τις απαιτήσεις σχεδιασμού, το B-21 είναι ένα βομβαρδιστικό stealth μεγάλης εμβέλειας, εξαιρετικά επιβιώσιμο, ικανό να μεταφέρει ένα μείγμα συμβατικών και πυρηνικών πυρομαχικών. Το αεροσκάφος θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην υποστήριξη των στόχων εθνικής ασφάλειας και στη διασφάλιση των συμμάχων και εταίρων των ΗΠΑ σε όλο τον κόσμο.

Unveiled today, the B-21 Raider will be a dual-capable, penetrating-strike stealth bomber capable of delivering both conventional and nuclear munitions. The B-21 will form the backbone of the future Air Force bomber force consisting of B-21s and B-52s.(U.S. Air Force photo) pic.twitter.com/X6KSU7sy6U

— U.S. Air Force (@usairforce) December 3, 2022