ΗΠΑ: Δεκάδες νεκροί και χιλιάδες εγκλωβισμένοι χωρίς τρόφιμα

Σωστικά συνεργεία στη Νέα Υόρκη κάνουν αγώνα δρόμου για να βοηθήσουν τους εγκλωβισμένους πολίτες της περιοχής μετά τη «χιονοθύελλα του αιώνα», που έχει αφήσει πίσω της 28 νεκρούς στην πολιτεία και συνολικά 59 σε ολόκληρη τη χώρα.

Οι Αρχές επικεντρώνονται στην αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης ενώ την ίδια ώρα ελέγχουν αυτοκίνητα που βρίσκονται θαμμένα στο χιόνι και ανασύρουν νεκρούς αλλά και άτομα που έχουν εγκλωβιστεί για ώρες και έχουν ανάγκη φροντίδας.

Δείτε βίντεο στο TikTok που καταγράφει την αλλαγή του καιρού μέσα σε λίγες ώρες στο Σικάγο

Άνοιξαν σούπερ μάρκετ και παντοπωλεία

Σούπερ μάρκετ και παντοπωλεία στη δυτική Νέα Υόρκη άρχισαν να ανοίγουν ξανά τη Δευτέρα, ενώ άλλα αναμένεται να ανοίξουν ξανά σήμερα Τρίτη.

People of #Buffalo have been amazing for 2nd time this year. Such an underrated city. I really feel like the rest of the country just doesn't quite grasp the severity of the #blizzard, hopefully I shined some needed light on the area. #buffaloblizzard2022 #WinterStorm2022 #NYwx pic.twitter.com/5nhQWUBjTN — WxChasing- Brandon Clement (@bclemms) December 26, 2022

«Το κράτος έχει συγκεντρώσει έτοιμα γεύματα τα οποία θα διανεμηθούν σε τράπεζες τροφίμων, ωστόσο οι συνθήκες που επικρατούν στους δρόμους έχουν παραλύσει κάθε προσπάθεια για παροχή βοήθειας», δήλωσε η κυβερνήτρια της Νέας Υόρκης Κάθι Χόκουλ τη Δευτέρα.

έχουμε ξαναδεί στο παρελθόν, δεν είναι ασφαλές – όχι μόνο για τα οχήματα έκτακτης ανάγκης αλλά και για τα φορτηγά που φέρνουν τα τρόφιμα κι έτσι τα καταστήματα κλείνουν», είπε η Χόκουλ. «Αυτή είναι είναι μία παράλυση που βιώνουμε».

Ομοσπονδιακή βοήθεια στη Νέα Υόρκη ενέκρινε ο Μπάιντεν

Τη Δευτέρα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν ανακοίνωσε πως η κυβέρνηση θα παράσχει έκτακτη βοήθεια στην πολιτεία.

There’s looting in Buffalo NY b/c it snowed?????? pic.twitter.com/LItUw0T0zJ — Luke Rudkowski (@Lukewearechange) December 26, 2022

«Η καρδιά μου είναι με όσους έχασαν αγαπημένα πρόσωπα κατά τη διάρκεια αυτού του εορταστικού Σαββατοκύριακου. Η Τζιλ και εγώ προσευχόμαστε για εσάς» έγραψε στο Twitter ο Αμερικανός πρόεδρος.

Το Μπάφαλο «πνίγηκε» στο χιόνι

Το Μπάφαλο παραμένει σχεδόν αποκλεισμένο, λόγω της εντυπωσιακής ποσότητας του χιονιού που το έχει καλύψει με τους διασώστες να εγκλωβίζονται σε ασθενοφόρα και άλλα οχήματα έκτακτης ανάγκης σε όλη την πόλη.

Ομάδες πολιτών ζητούν βοήθεια μέσω Facebook για να απεγκλωβιστούν, όπως αναφέρει η εφημερίδα New York Post.

A winter storm has battered #Buffalo, New York, paralyzing the city’s international airport. The frigid storm has claimed the lives of at least 34 across the #US, and knocked out power for hundreds of thousands of households.#Newyork #WinterStorm pic.twitter.com/jtna9o1uCM — Chaudhary Parvez (@ChaudharyParvez) December 26, 2022

Σχεδόν τρεις ημέρες μετά την έναρξη της χιονοθύελλας, πολλοί πολίτες παραμένουν εγκλωβισμένοι στα οχήματά τους στη μέση αυτοκινητόδρομων στο Μπάφαλο, δήλωσαν αξιωματούχοι.

«Έπρεπε να σώσουμε πυροσβέστες, έπρεπε να σώσουμε αστυνομικούς, έπρεπε να σώσουμε διασώστες», δήλωσε χθες το πρωί ο Μαρκ Πολονκαρζ, στέλεχος της κομητείας Έρι, σε συνέντευξη Τύπου.

Την ώρα που η βόρεια Αμερική βρίσκεται αντιμέτωπη με μία «επική χιονοθύελλα», όπως την χαρακτήρισαν οι Αρχές του Μπάφαλο, καταγράφηκαν πολλές λεηλασίες σε καταστήματα που είχαν κλείσει.

«Οι λεηλασίες δίνουν και παίρνουν στο Μπάφαλο με πολλούς να εκμεταλλεύονται με άδειους δρόμους όπου οι χιονοπτώσεις και οι συνθήκες χιονοθύελλας έκαναν τους δρόμους απροσπέλαστους», σχολιάζει το BBC.

Χιλιάδες πτήσεις ακυρώθηκαν

Παράλληλα, «η χιονοθύελλα του αιώνα» καθήλωσε τις πτήσεις στα αεροδρόμια των ΗΠΑ, με αποτέλεσμα χιλιάδες ταξιδιώτες να περάσουν τις γιορτές μακριά από τις οικογένειές τους.

Σύμφωνα με την υπηρεσία FlightAware, μέχρι τα ξημερώματα της Τρίτης είχαν ακυρωθεί περισσότερες από 2.800 πτήσεις, ενώ είχαν καθυστερήσει ακόμη 600.

Οι περισσότερες ακυρώσεις -σχεδόν 2.500 από αυτές- προήλθαν από τη Southwest Airlines, η οποία είχε ήδη ακυρώσει πάνω από το 60% των πτήσεών της για σήμερα.

