ΗΠΑ: Δεν επέτρεψαν στη Κάρεϊ να είναι «βασίλισσα Χριστουγέννων»

Χριστουγεννιάτικο όνειρο ήταν και πάει… Η αίτηση της Μαράια Κάρεϊ για το εμπορικό σήμα «Queen of Christmas» («Βασίλισσα των Χριστουγέννων») απορρίφθηκε από το Γραφείο Ευρεσιτεχνιών και Εμπορικών Σημάτων των ΗΠΑ. Η αίτηση της Αμερικανίδας σταρ απορρίφθηκε αφού η εταιρεία της δεν απάντησε στην ένσταση που είχε καταθέσει άλλη τραγουδίστρια.

Το εμπορικό σήμα (trademark - TM) θα έδινε στην Κάρεϊ το νόμιμο δικαίωμα να εμποδίσει άλλα πρόσωπα να χρησιμοποιούν τον τίτλο σε μουσική και εμπορεύματα. Η Κάρεϊ απέτυχε επίσης σε απόπειρες να κατοχυρώσει ως εμπορικό σήμα τις συντομογραφίες «QOC» (Βασίλισσα των Χριστουγέννων) και «Princess Christmas» (Πριγκίπισσα των Χριστουγέννων).

Η σταρ έγινε συνώνυμη με τη συγκεκριμένη εορταστική περίοδ με την κυκλοφορία του φημισμένου κομματιού της, το 1994, All I Want for Christmas Is You.

Ολοκληρώνοντας ένα ταξίδι 26 χρόνων, το πανταχού παρόν εορταστικό κλασικό τραγούδι έφτασε τελικά στο νούμερο ένα των τσαρτ του Ηνωμένου Βασιλείου το 2020. Η εταιρεία Lotion LLC της Κάρεϊ υπέβαλε αίτηση για το εμπορικό σήμα πέρυσι, με αποτέλεσμα μια άλλη τραγουδίστρια, η Ελίζαμπεθ Τσαν, να καταθέσει ένσταση τον Αύγουστο.

«Απόπειρα να κερδίσει χρήματα από τα Χριστούγεννα»

Η Τσαν, η οποία ονομάστηκε «Βασίλισσα των Χριστουγέννων» από το The New Yorker το 2018, επειδή έβγαζε πρωτότυπους εορταστικούς δίσκους κάθε χρόνο για μια δεκαετία - επέκρινε τη συνάδελφό της για την απόπειρά της να κερδίσει χρήματα από τα Χριστούγεννα.

«Αισθάνομαι πολύ έντονα ότι κανείς δεν πρέπει να μονοπωλήσει τίποτα γύρω από τα Χριστούγεννα ή να το μονοπωλήσει στο διηνεκές με τον τρόπο που επιδιώκει η Μαράια», είπε η Τσαν σε συνέντευξή της στο Variety τον Αύγουστο. «Αυτό δεν είναι το σωστό. Τα Χριστούγεννα είναι για όλους. Προορίζονται για να τα μοιραζόμαστε, όχι για να είναι ιδιοκτησία». Ο Τσαν συνέχισε λέγοντας ότι η Κάρεϊ «προσπαθούσε να κατοχυρώσει σήμα κατατεθέν σε οτιδήποτε» από μουσική, ρούχα και αλκοόλ, μέχρι «μάσκες, περιλαίμια σκύλων – τα πάντα στο χάρτη».

«All i want for Christmas is your money» θα μπορούσε να πει κανείς.

