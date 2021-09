ΗΠΑ: Εταιρεία σε πληρώνει €1.100 για να δεις 13 ταινίες τρόμου

Μια χρηματοοικονομική εταιρεία θα πληρώσει ένα άτομο 1.300$ (περίπου 1.100 ευρώ) για να δει 13 τρομακτικές ταινίες τον Οκτώβριο. Το FinanceBuzz ψάχνει να προσλάβει κάποιον για να γίνει αναλυτής καρδιακών παλμών ταινιών τρόμου.

Το άτομο θα παρακολουθήσει 13 από τις πιο τρομακτικές ταινίες που έχουν γυριστεί ποτέ και την ίδια ώρα θα παρακολουθεί τον καρδιακό ρυθμό του χρησιμοποιώντας το Fitbit, ανέφερε η εταιρεία σε δελτίο τύπου.

"Προς τιμήν της επερχόμενης τρομακτικής σεζόν, εμείς στο FinanceBuzz πεθαίνουμε να μάθουμε αν οι ταινίες τρόμου υψηλού προϋπολογισμού είναι πιο τρομακτικές από αυτές με χαμηλό προϋπολογισμό", ανέφερε η ανακοίνωση.

Ο επιλαχόντας καλείται να παρακολουθήσει τις ακόλουθες ταινίες μεταξύ 9 Οκτωβρίου και 18 Οκτωβρίου: Saw, Amityville Horror, A Quiet Place, A Quiet Place Part 2, Candyman, Insidious, The Blair Witch Project, Sinister, Get Out, The Purge, Halloween (2018), Paranormal Activity και Annabelle.

Το FinanceBuzz θα παρέχει στον «εθελοντή» ένα tracker Fitbit μαζί με 1.300 $ και μια δωροκάρτα 50 $ για να καλύψει τα έξοδα ενοικίασης του ταινιών τρόμου.

Για να υποβάλουν αίτηση, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να συμπληρώσουν μια φόρμα και να πουν στην εταιρεία γιατί είναι το σωστό άτομο για τη δουλειά.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται έως τις 26 Σεπτεμβρίου και το FinanceBuzz ανακοινώσει την επιλογή του έως την 1η Οκτωβρίου.

