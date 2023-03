ΗΠΑ: Φονικός ανεμοστρόβιλος «ισοπέδωσε» το Μισισίπι - Τουλάχιστον 26 νεκροί

Ανείπωτη τραγωδία καταγράφεται στο Μισισίπι τις τελευταίες ώρες, καθώς καταστροφικές καταιγίδες και τουλάχιστον ένας ανεμοστρόβιλος που «σαρώνουν» την περιοχή άφησαν πίσω τους τουλάχιστον 26 νεκρούς και δεκάδες τραυματίες, ενώ διασώστες συνεχίζουν να απεγκλωβίζουν ανθρώπους που είναι θαμμένοι κάτω από τα συντρίμμια. Πρόκειται για τον υψηλότερο αριθμό νεκρών από χτύπημα ανεμοστρόβιλου στην πολιτεία του Μισισίπι του 21ου αιώνα και τον χειρότερο των τελευταίων 50 ετών.

Σοκαριστικές είναι οι εικόνες που κυκλοφορούν στο Διαδίκτυο, καθώς δεκάδες σπίτια καταστράφηκαν, ολόκληρες συνοικίες ισοπεδώθηκαν, δέντρα κόπησαν στα δύο και οχήματα διαλύθηκαν με αποτέλεσμα εκατοντάδες κάτοικοι να μείνουν χωρίς στέγη και τουλάχιστον 26 να χάσουν τη ζωή τους.

Houses have been reduced to piles of rubble in the Mississippi town of Rolling Fork as a deadly tornado ripped through several southern US states.

Έντονα καιρικά φαινόμενα έπληξαν κατά τη διάρκεια της νύχτας της Παρασκευής αρκετές πολιτείες στα νότια των ΗΠΑ. Μόλις έγινε γνωστό το μέγεθος της καταστροφής, ο δήμαρχος του Ρόλινγκ Φορκ Έλντριτζ Γουόκερ δήλωσε χαρακτηριστικά: «Η πόλη μου χάθηκε», ενώ σε μια προσπάθεια να δώσει κουράγιο στους πολίτες συμπλήρωσε: «Αλλά είμαστε ανθεκτικοί και θα επιστρέψουμε δυνατοί».

Αξιωματούχοι στη βόρεια κεντρική Αλαμπάμα ανέφεραν ότι ένας άνδρας έχασε τη ζωή του όταν το τροχόσπιτο στο οποίου διέμενε ανατράπηκε από την καταιγίδα, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των νεκρών από τα ακραία καιρικά φαινόμενα τη νύχτα σε 26.

First Light of Rolling Fork Mississippi after a Violent #Tornado last night. #mswx @SevereStudios @MyRadarWX pic.twitter.com/NG0YcI3TQn

Αξιωματούχοι αντιμετώπισης καταστροφών και κλιματικής κρίσης στο Μισισίπι δήλωσαν το απόγευμα του Σαββάτου ότι οι θάνατοι καταγράφηκαν σε τέσσερις κομητείες σε όλη την πολιτεία, τρεις στην περιοχή του δέλτα και έναν στα βόρεια σύνορα του Μισισίπι με την Αλαμπάμα.

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία απέστειλε ομάδες σε τοποθεσίες σε όλη την περιοχή του δέλτα για να εκτιμήσει τις ζημιές. Η υπηρεσία προσπάθησε να προσδιορίσει εάν το σημείο όπου υπήρξαν καταστροφές και εκτείνεται σε σχεδόν 150 χιλιόμετρα σε όλη την πολιτεία προκλήθηκε από έναν μόνο ανεμοστρόβιλο ή περισσότερους που μαζί έπληξαν την περιοχή κατά τη διάρκεια της νύχτας.

🚨Per Amory, Mississippi fire scanner: “All of north Amory is gone”. Multiple gas leaks and major damage reported after tornado. Responders having hard time moving through streets due to debris.

Forecast Center says debris was being lofted at least 16,000 feet in the air. 🙏🙏🙏 pic.twitter.com/cebsgts3WP

— BIG DAVE (@2bz4thot) March 25, 2023