ΗΠΑ: Η Νάνσι Πελόζι ανακοίνωσε την παραπομπή Τραμπ (VIDEO)

«Ο πρόεδρος δεν μας αφήνει άλλη λύση» τόνισε η πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων για τον Ντόναλντ Τραμπ - Ο Ντόναλντ Τραμπ βρίσκεται στο στόχαστρο της Βουλής γιατί τη διαχείριση του ουκρανικού.

Την παραπομπή του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε πριν λίγο η πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, Νάνσι Πελόζι.

«Ο πρόεδρος δεν μας αφήνει άλλη λύση από το να δράσουμε», δήλωσε η Πελόζι, μία ημέρα αφότου η Επιτροπή Δικαιοσύνης της Βουλής άρχιζε να εξετάζει πιθανές κατηγορίες εις βάρος του Ρεπουμπλικανού προέδρου.

Σύμφωνα με την πολιτικό των Δημοκρατικών, οι ενέργειες του Ντόναλντ Τραμπ, στην υπόθεση του ουκρανικού, έχουν παραβιάσει κατάφωρα το Σύνταγμα. Ο Αμερικανός πρόεδρος φέρεται ότι χρησιμοποίησε την ιδιότητά του για να πλήξει τον πολιτικό του αντίπαλο Τζο Μπάιντεν, ζητώντας από τον πρόεδρο της Ουκρανίας, να ξεκινήσει έρευνα εις βάρος του και εις βάρος του γιου του.

Από την πλευρά του, ο Ντόναλντ Τραμπ έχει ζητήσει από τους Δημοκρατικούς να προχωρήσουν γρήγορα, εάν θέλουν να του απαγγείλουν κατηγορίες. Σε δύο αναρτήσεις του στο twitter, ο Τραμπ κατηγόρησε τους Δημοκρατικούς ότι έχουν τρελαθεί και σημείωσε ότι ενώ δεν έχουν εις βάρος του στοιχεία, αυτό μοιάζει να μην έχει σημασία.

«Συνεπώς εγώ λέω, εάν πρόκειται να με παραπέμψετε, κάντε το τώρα, γρήγορα ώστε να έχουμε μια δίκαιη δίκη στη Γερουσία, και ώστε η χώρα μας να επιστρέψει σε κανονικούς ρυθμούς», ανέφερε.

.....trial in the Senate, and so that our Country can get back to business. We will have Schiff, the Bidens, Pelosi and many more testify, and will reveal, for the first time, how corrupt our system really is. I was elected to “Clean the Swamp,” and that’s what I am doing!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 5, 2019