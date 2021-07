ΗΠΑ - Καναδάς: Μεγαλώνει ο τραγικός απολογισμός από τον καύσωνα

Ενα κύμα καύσωνα που έσπασε το ρεκόρ υψηλότερης θερμοκρασίας όλων των εποχών στον δυτικό Καναδά και στα βορειοδυτικά των ΗΠΑ έχει αφήσει έναν αυξανόμενο αριθμό νεκρών πίσω του.

Η κορύφωση της ζέστης ήταν χθες, Τετάρτη, αλλά η πολιτεία του Ορεγκον κατέγραψε 63 θανάτους που συνδέονται με το καύσωνα. Η κομητεία Μαλτνόμα, η οποία περιλαμβάνει το Πόρτλαντ, ανέφερε 45 θανάτους από την Παρασκευή, με τον ιατρικοδικαστή να τους αποδίδει στην υπερθερμία.

Canada's deadly heatwave is easing slightly but continues to shatter records. Lytton, a town in central British Columbia, this week broke Canada's all-time hottest temperature record three times. The previous high was set in 1937 https://t.co/sXCzkWUVV1 pic.twitter.com/FLU1YWzW3l

— Reuters (@Reuters) June 30, 2021