ΗΠΑ - Καπιτώλιο: Βγαίνει ο στρατός στους δρόμους

Στρατιώτες της Εθνικής Φρουράς στέλνονται στο Καπιτώλιο μαζί ομοσπονδιακές υπηρεσίες ασφαλείας, δήλωσε μια εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου.

Ο κυβερνήτης της Βιρτζίνια Ραλφ Νόρθαμ δήλωσε πως έπειτα από αίτημα της δημάρχου της Πόλης της Ουάσινγκτον η Πολιτεία του θα στείλει 200 μέλη της Εθνικής Φρουράς της Πολιτείας.

Νωρίτερα, το Κογκρέσο των Ηνωμένων Πολιτειών ανέστειλε εκτάκτως συνεδρίαση που είχε σκοπό να επικυρώσει τη νίκη του Τζο Μπάιντεν στις προεδρικές εκλογές μετά την εισβολή διαδηλωτών οπαδών του Τραμπ στο Καπιτώλιο.

Ο απερχόμενος πρόεδρος, ο οποίος αρνείται να παραδεχθεί την ήττα του, είχε καλέσει τους υποστηρικτές του να πραγματοποιήσουν πορεία στην Ουάσινγκτον στο περιθώριο αυτής της επίσημης συνεδρίασης. Αφότου άκουσαν την ομιλία του, μερικοί διαδηλωτές πραγματοποίησαν πορεία προς το Κογκρέσο, παραβίασαν οδοφράγματα, και η αστυνομία διέταξε την εκκένωση αρκετών κτιρίων.

Εικόνες που μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο C-SPAN δείχνουν να πέφτουν δακρυγόνα μέσα στο κτίριο του Καπιτώλιου.

Σε κρίσιμη κατάσταση βρίσκεται μια γυναίκα αφού πυροβολήθηκε στο στήθος στο Καπιτώλιο (CNN)

Σε κρίσιμη κατάσταση βρίσκεται η υγεία μιας γυναίκας αφού πυροβολήθηκε στο στήθος στο Καπιτώλιο, μεταδίδει το CNN.

Η δήμαρχος της Ουάσινγκτον επιβάλλει απαγόρευση κυκλοφορίας από τις 18.00 τοπική ώρα

Η δήμαρχος της Ουάσινγκτον διέταξε σήμερα απαγόρευση κυκλοφορίας στις 18.00 τοπική ώρα στην ομοσπονδιακή πρωτεύουσα, που βρίσκεται αντιμέτωπη με βίαιες διαδηλώσεις οπαδών του Ρεπουμπλικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, την ημέρα που επρόκειτο να επικυρωθεί η νίκη του Δημοκρατικού αντιπάλου του Τζον Μπάιντεν.

Η απαγόρευση της κυκλοφορίας θα διαρκέσει έως τις 6.00 το πρωί της Πέμπτης, ανακοίνωσε η δήμαρχος Μιούριελ Μπάουζερ μέσω Twitter, διευκρινίζοντας ότι εξαιρούνται οι εργαζόμενοι στις υπηρεσίες πρώτης γραμμής καθώς και οι δημοσιογράφοι.

Αστυνομικοί τραβούν όπλα στο Καπιτώλιο για να προστατεύσουν βουλευτές και γερουσιαστές που τους δόθηκαν αντιασφυξιογόνες μάσκες μετά από χρήση δακρυγόνων

Αστυνομικοί τραβούν όπλα στο Καπιτώλιο για να προστατεύσουν τους εκλεγμένους αξιωματούχους, δήλωσε ένας βουλευτής.

"Οι φρουροί ασφαλείας και η αστυνομία στο Κάπιτολ Χιλ έβγαλαν τα όπλα τους, καθώς οι υποστηρικτές του Ντόναλντ Τραμπ προσπάθησαν να εισβάλουν", έγραψε στο Twitter ο βουλετής Νταν Κίλντι.

Βουλευτές δήλωσαν πως έγινε χρήση δακρυγόνων στη Ροτόντα του Καπιτωλίου μετά την εισβολή διαδηλωτών υπέρ του Τραμπ και οι εκλεγμένοι αξιωματούχοι έλαβαν εντολή να φορέσουν αντιασφυξιογόνες μάσκες.

"Η αστυνομία μας ζήτησε να φορέσουμε αντιασφυξιογόνες μάσκες επειδή υπήρξε ρίψη δακρυγόνων στη Ροτόντα", έγραψε σε tweet του ο Δημοκρατικός βουλευτής Τζιμ Χάιμς. "Μας δόθηκε εντολή να ξαπλώσουμε στο έδαφος και να φορέσουμε αντιασφυξιογόνες μάσκες ", πρόσθεσε ο Κίλντι.

Τραμπ τώρα καλεί τους υποστηρικτές του που έχουν εισβάλει στο Καπιτώλιο να αποφύγουν την βία

Αφού κάλεσε λίγο νωρίτερα σε μια εμπρηστική ομιλία τους υποστηρικτές του να κάνουν πορεία προς το Καπιτώλιο για να πιέσουν τους Ρεπουμπλικάνους μέλη του Κογκρέσου να αντιταχθούν στην επικύρωση της νίκης του Τζο Μπάιντεν στις προεδρικές εκλογές, ο απερχόμενος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ καλεί τώρα τους διαδηλωτές που τον στηρίζουν να αποφύγουν την βία, αφού οι τελευταίοι εισέβαλαν βίαια στο Καπιτώλιο σε μια εξαιρετικά τεταμένη κατάσταση.

"Στηρίξτε την αστυνομία του Καπιτωλίου και τις δυνάμεις επιβολής του νόμου. Είναι στο πλευρό της χώρας μας. Παραμείνετε ειρηνικοί!"

I am asking for everyone at the U.S. Capitol to remain peaceful. No violence! Remember, WE are the Party of Law & Order - respect the Law and our great men and women in Blue. Thank you!

- Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 6, 2021