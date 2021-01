ΗΠΑ / Καπιτώλιο: Ποιος είναι ο «Βίκινγκ» εισβολέας (Φωτο)

Ένας από τους οπαδούς του Τραμπ που φωτογραφήθηκε κατά την εισβολή στο Καπιτώλιο την Τετάρτη, είναι ο ένθερμος οπαδός της συνωμοσίας QAnon. Πρόκειται για τον Jake Angeli, ο οποίος έχει μακρά δράση στο όλο "κίνημα".

Ο Angeli έχει λάβει μέρος σε πολλές κινητοποιήσεις έξω από το Καπιτώλιο, από το 2019 μέχρι σήμερα, στο πλευρό του Τραμπ. Ο ίδιος έχει δηλώσει μάλιστα πως κυκλοφορεί ντυμένος ως άλλος Βίκινγκ, για να τραβήξει την προσοχή, έτσι ώστε να μπορεί να... μεταλαμπαδεύσει τις ιδέες του Q στον έξω κόσμο.

Protesters have breached the Capitol. They’re outside the Senate chamber pic.twitter.com/I021tKliUD

— Igor Bobic (@igorbobic) January 6, 2021