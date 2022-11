ΗΠΑ: Ο Τουρκο-αμερικανός γιατρός έχασε την έδρα στην Πενσιλβάνια

Ο Τουρκο-Αμερικανός γιατρός Δρ. Μεχμέτ Οζ, στενός φίλος του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και χρηματοδοτούμενος από την τουρκική ελίτ, έχασε τελικά τη μάχη για την έδρα της Πενσιλβάνια στη Γερουσία, όπου επικράτησε ο υποψήφιος των Δημοκρατικών, Τζον Φέτερμαν στη μάχη των ενδιάμεσων εκλογών.

Wiping away tears, Senator-elect John Fetterman (D-PA) takes the stage at his victory speech to “Back in Black.” pic.twitter.com/raVlahIHL8

— The Recount (@therecount) November 9, 2022