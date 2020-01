ΗΠΑ: Πυροβολισμοί με νεκρούς και τραυματίες έξω από κλαμπ

Αιματηρό επεισόδιο με πυροβολισμούς σημειώθηκε έξω από κλαμπ στο Κάνσας Σίτι, στην πολιτεία Μιζούρι των ΗΠΑ, λίγο πριν από τα μεσάνυχτα (τοπική ώρα).

Τουλάχιστον δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και περίπου 15 ακόμη τραυματίστηκαν σε επεισόδιο με πυροβολισμούς έξω από κλαμπ στο Κάνσας Σίτι, στο Μιζούρι των ΗΠΑ, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, τα οποία επικαλούνται την αστυνομία.

Κατά το Associated Press, που επικαλείται την αστυνομία του Κάνσας Σίτι, το επεισόδιο σημειώθηκε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα της Κυριακής, τοπική ώρα.

Εκπρόσωπος της αστυνομίας δήλωσε ότι οι αξιωματικοί ήρθαν αντιμέτωποι με «μια χαοτική σκηνή» και έπρεπε να καλέσουν για ενισχύσεις.

Δύο άνθρωποι βρέθηκαν νεκροί, συμπεριλαμβανομένης μιας γυναίκας στο χώρο στάθμευσης.

Η αστυνομία εκτιμά ότι ο δράστης είναι ένας από τους νεκρούς.

BREAKING: @kcpolice & @CityOfIndepMO police on scene of a shooting at a nightclub on Highway 40 off South Noland Road. @41actionnews pic.twitter.com/uLgzLtgfLM

