ΗΠΑ: Συνελήφθη ο δράστης πέντε φόνων στη Βόρεια Καρολίνα

Οι δυνάμεις επιβολής της τάξης συνέλαβαν τον ύποπτο για πέντε δολοφονίες χθες Πέμπτη στις νοτιοανατολικές ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένης αυτής αστυνομικού εκτός υπηρεσίας, ανακοίνωσαν οι αρχές στη Ράλι, πόλη της Βόρειας Καρολίνας.

Ο ύποπτος, για τον οποίο δεν έχει δοθεί επισήμως κανένα στοιχείο ως εδώ, τραυμάτισε εξάλλου αρκετούς ακόμη ανθρώπους, ανάμεσά τους αστυνομικό, μέλος μονάδας που χειρίζεται εκπαιδευμένα σκυλιά. Η κατάσταση αυτού του τελευταίου δεν εμπνέει ανησυχία, σύμφωνα με τη Μέρι-Αν Μπόλντγουιν, τη δήμαρχο της Ράλι.

Η αιρετή έκανε νωρίτερα λόγο για «θλιβερή και τραγική ημέρα» στην πόλη της.

Τα πρώτα πυρά ακούστηκαν λίγο μετά τις 17:00 (σ.σ. τοπική ώρα· τα μεσάνυχτα ώρα Ελλάδας) σε πεζόδρομο της πόλης σχεδόν 500.000 κατοίκων, πρωτεύουσας της Βόρειας Καρολίνας.

Ισχυρή δύναμη της αστυνομίας αναπτύχθηκε στην περιοχή για να εντοπίσει τον δράστη των φόνων, σύμφωνα με τοπικά ΜΜΕ.

I lived on Crag Burn Lane in the Hendingham neighborhood of Raleigh for over 10 years.

I am devastated at the news of this mass shooting.

These are my former neighbors and that greenway is always busy with families after work.

This is still active.pic.twitter.com/ansCzOzO0K

— Ted Corcoran (RedTRaccoon) (@RedTRaccoon) October 13, 2022