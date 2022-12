ΗΠΑ: Συντριβή αεροσκάφους Cessna στην Καλιφόρνια

Ένα ιδιωτικό αεροσκάφος τύπου Cessna 150 συνετρίβη σε παραλία της Καλιφόρνια, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ο πρώην δήμαρχος της Σάντα Μόνικα, Ρεξ Μίντερ, όπως έγινε γνωστό χθες Παρασκευή.

Σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες, νεκρός είναι επίσης ο πιλότος του αεροσκάφους, τα στοιχεία του οποίου δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα.

#Listen: Audio of conversation between pilot and air traffic control reveals moments leading up to a small plane crash on beach in Santa Monica. For more: https://t.co/JlZkh784c4 pic.twitter.com/wWGU1zKg57 — CBS Los Angeles (@CBSLA) December 23, 2022

Former Santa Monica Mayor Rex Minter died in a plane crash Thursday when the small plane he was a passenger in crash-landed on Santa Monica Beach. pic.twitter.com/zmbng3g7V5 — Santa Monica Mirror (@SMMirror) December 23, 2022

Το δυστύχημα σημειώθηκε αργά το απόγευμα της Πέμπτης (τοπική ώρα) στην παραλία της Σάντα Μόνικα, όπου εκείνη τη στιγμή βρίσκονταν αρκετοί επισκέπτες.

Η στιγμή της συντριβής καταγράφηκε σε ερασιτεχνικό βίντεο που κοινοποιήθηκε από χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Σε αυτό φαίνεται το μοιραίο Cessna να πετάει σε χαμηλό ύψος και να πέφτει στην παραλία υπό τα βλέμματα περαστικών.

Video of that plane crash in Santa Monica pic.twitter.com/PSUn15b304 — Downtown LA Scanner (@DowntownLAScan) December 23, 2022

Εκπρόσωπος της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (FAA) δήλωσε ότι ο πιλότος «ανέφερε βλάβη στον κινητήρα λίγο μετά την απογείωσή του από το αεροδρόμιο της Σάντα Μόνικα».

«Ο φίλος μου είδε το αεροσκάφος να πετάει πολύ χαμηλά και σάστισε», είπε ο Τζος Φίνμπεργκ στο τηλεοπτικό δίκτυο ABC 7. «Πιστεύαμε ότι θα προσγειωνόταν ομαλά, αλλά χτύπησε στο νερό και αναποδογύρισε. Ήταν πολύ τρομακτικό», συμπλήρωσε.

Η παραλία της Σάντα Μόνικα αποτελεί πόλο έλξης τουριστών. Εκτιμάται ότι η ιστορική ξύλινη αποβάθρα προσελκύει κάθε χρόνο περίπου εννέα εκατομμύρια επισκέπτες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ