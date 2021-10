ΗΠΑ: Τρεις νεκροί από πυροβολισμούς μέσα σε ταχυδρομείο

Υπάλληλος αμερικανικού ταχυδρομείου άνοιξε πυρ χθες Τρίτη μέσα στον χώρο εργασίας του στο Μέμφις, σκοτώνοντας δύο συναδέλφους του προτού στρέψει το όπλο του στον εαυτό του, γνωστοποίησαν τα ταχυδρομεία των ΗΠΑ και οι τοπικές αρχές.

Η υπηρεσία των ταχυδρομείων «διενεργεί έρευνα για τους πυροβολισμούς που καταγράφηκαν νωρίτερα» σε υποκατάστημά της στην πόλη Μέμφις, στην πολιτεία Τενεσί, ανέφερε η ίδια σε δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησε. «Τρεις υπάλληλοι είναι νεκροί. Δεν υπάρχει πλέον ενεργή απειλή», διευκρίνισε.

Memphis Police Officers are on the scene of a shooting at 2801 Park Ave in support of the FBI and USPS. The Memphis Police Dept. is assisting with securing the perimeter and the scene. There are no active threats. The scene is secured.

— Memphis Police Dept (@MEM_PoliceDept) October 12, 2021