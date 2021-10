ΗΠΑ:2 νεκροί & 4 τραυματίες σε πυροβολισμούς σε εμπορικό κέντρο

Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι τέσσερις τραυματίστηκαν, μεταξύ των οποίων ένας αστυνομικός, κατά τη διάρκεια πυροβολισμών σε εμπορικό κέντρο στο Μπόιζ του Αϊντάχο, τη Δευτέρα.

>>> Κατεβάστε τώρα το application της offsite - ΕΔΩ για Android & ΕΔΩ για iOS

Ο αρχηγός της αστυνομίας, Ράιαν Λι, σε συνέντευξη Τύπου δήλωσε ότι οι αστυνομικοί του Μπόιζ απάντησαν σε αναφορές για πυροβολισμούς στο εμπορικό κέντρο «Boise Town Square» γύρω στη 1:50 μ.μ. (τοπική ώρα). Όταν έφτασαν στο σημείο οι αστυνομικοί εντόπισαν ένα άτομο που ταίριαζε με την περιγραφή ενός υπόπτου και αντάλλαξαν πυρά, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένας αστυνομικός.

Breaking: Multiple injuries following reports of shots fired at Boise Towne Square Mall in Boise, Idaho. One person is in custody. pic.twitter.com/RuSfZVaxRa — A proud Trump supporter (@ivote_Trump2024) October 25, 2021

Σύμφωνα με τον αρχηγό της αστυνομίας ο ύποπτος τέθηκε υπό κράτηση, ενώ οι αρχές πιστέυουν πως έδρασε μόνο του και πλέον «δεν υπάρχει απειλή ή κίνδυνος για την ευρύτερη κοινότητα από αυτό το περιστατικό».

BREAKING: At least two people killed after reported shooting at mall in Boise, Idaho, authorities say. https://t.co/6v71m30vs0 pic.twitter.com/jndfUTmsMC — ABC News (@ABC) October 25, 2021

Η αστυνομία δεν έδωσε στη δημοσιότητα τα ονόματα των θυμάτων ή των τραυματιών, αλλά ούτε και του υπόπτου.

>>> H offsite τώρα και στο Google News - Ακολουθείστε μας

Το διώροφο εμπορικό κέντρο «Boise Towne Square» έχει περισσότερα από 150 καταστήματα και εστιατόρια.

Ο κυβερνήτης του Αϊντάχο, Μπραντ Λιτλ, ανέφερε στο Twitter ότι οι προσευχές του είναι στους τραυματίες από τους πυροβολισμούς στο εμπορικό και ότι η πολιτεία είναι έτοιμη να βοηθήσει την αστυνομία του Μπόιζ να διερευνήσει το περιστατικό και ευχαριστεί εκ μέρους των πολιτών την αντίδραση της αστυνομίας στο συμβάν.

Those injured in today’s unthinkable shooting at the Boise Towne Square Mall are in my prayers. The State of Idaho stands prepared to assist the Boise Police Department as they investigate the shooting. — Brad Little (@GovernorLittle) October 25, 2021

Πηγή: Πρώτο Θέμα