Ιράκ: Είκοσι νεκροί από έκρηξη αυτοσχέδιου μηχανισμού σε αγορά

Είκοσι άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα από έκρηξη αυτοσχέδιου μηχανισμού σε αγορά στη Σαντρ Σίτι, την πυκνοκατοικημένη και φτωχή ανατολική συνοικία της Βαγδάτης, στο Ιράκ, προπύργιο των σιιτών, ανακοίνωσαν η αστυνομία και νοσοκομειακές πηγές. 35 είναι οι τραυματίες.

"Πρόκειται για τρομοκρατική επίθεση και υπάρχουν πολλά θύματα", ανακοίνωσε το υπουργείο Εσωτερικών. Υψηλόβαθμος αξιωματούχος των υπηρεσιών ασφαλείας έκανε λόγο αρχικά για 10 νεκρούς από την έκρηξη, η οποία έσπειρε τον πανικό στην αγορά του Αλ-Ουόχεϊλάτ.

Μεταξύ των νεκρών είναι τέσσερα παιδιά και τέσσερις γυναίκες, σύμφωνα με πηγή του υπουργείου Εσωτερικών.

Η επίθεση, για την οποία δεν έχει γίνει ακόμη ανάληψη ευθύνης, σημειώνεται την παραμονή της μουσουλμανικής γιορτής της Θυσίας.

Βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν σκηνές πανικού στην αγορά, γυναίκες και παιδιά να τρέχουν ουρλιάζοντας. Πολλά μέλη των δυνάμεων ασφαλείας έχουν σταλεί στο σημείο και τραυματίες μεταφέρονται στο νοσοκομείο.

🚨#Iraq:Massive explosion strikes al-Wuhaylat market in #SadrCity east of #Baghdad.

Initial reports suggest the explosion was caused by an IED. pic.twitter.com/YjXyKMnAtV

