Ιράκ: Επίθεση με «οπλισμένα drones» στο Διεθνές Αεροδρόμιο Ερμπίλ

Μια επίθεση με «οπλισμένα μη επανδρωμένα αεροσκάφη» στόχευσε το βράδυ του Σαββάτου το Διεθνές Αεροδρόμιο Ερμπίλ, κοντά στο προξενείο των Ηνωμένων Πολιτειών αυτής της πόλης στο βόρειο Ιράκ, ανακοίνωσε η αντιτρομοκρατική μονάδα του Ιρακινού Κουρδιστάν, διαβεβαιώνοντας ότι το περιστατικό δεν προκάλεσε θύματα.

Το αεροδρόμιο, όπου βρίσκεται μια αεροπορική βάση που στεγάζει στρατεύματα του διεθνούς αντι-τζιχαντιστικού συνασπισμού, «δεν υπέστη καμία ζημιά», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο διευθυντής του αεροδρομίου, Αχμέντ Χοσιάρ.

«Δεν υπάρχουν θύματα από την επίθεση που πραγματοποιήθηκε με δύο οπλισμένα μη επανδρωμένα αεροσκάφη ενάντια στο Διεθνές Αεροδρόμιο Ερμπίλ», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η αντιτρομοκρατική υπηρεσία της αυτόνομης περιοχής του Ιρακινού Κουρδιστάν.

