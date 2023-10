Ιράν σε Ισραήλ: Ξεπεράσατε τις κόκκινες γραμμές - Θα αναλάβουν κι άλλοι δράση

Ο Ιρανός πρόεδρος Έμπραχιμ Ραΐσι στράφηκε ξανά κατά του Ισραήλ, δηλώνοντας πως οι στρατιωτικές επιχειρήσεις που πραγματοποιεί στη Λωρίδα της Γάζας έχουν «τραβήξει πολύ μακριά» και απέιλησε ότι θα φέρουν και άλλα μέρη στη σύγκρουση. Ο Ραϊσί είπε ότι το Ισραήλ πέρασε "τις κόκκινες γραμμές" εντείνοντας την επίθεσή του κατά της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, κάτι το οποίο "θα μπορούσε" να οδηγήσει άλλες πλευρές "να περάσουν στη δράση".

«Τα εγκλήματα της σιωνιστικής οντότητας, από ανθρωπιστική και στρατιωτική άποψη, ξεπέρασαν τις κόκκινες γραμμές και μπορεί να αναγκάσουν άπαντες να δράσουν», δήλωσε ο Ραΐσι σε συνέντευξή του στο δίκτυο Al Jazeera.

Zionist regime’s crimes have crossed the red lines, which may force everyone to take action. Washington asks us to not do anything, but they keep giving widespread support to Israel. The US sent messages to the Axis of Resistance but received a clear response on the battlefield.

— سید ابراهیم رئیسی (@raisi_com) October 29, 2023