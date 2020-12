Ισχυρή έκρηξη και πυροβολισμοί στο αεροδρόμιο στην Υεμένη (Video)

Ισχυρή έκρηξη και πυροβολισμοί σημειώθηκαν στο αεροδρόμιο Άντεν στην Υεμένη, σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Ισχυρή έκρηξη και πυροβολισμοί σημειώθηκαν στο αεροδρόμιο του Άντεν στην Υεμένη, όπως μεταδίδουν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και τουλάχιστον 20 τραυματίστηκαν, σύμφωνα με πηγή του Sputnik στην Υεμένη.

Η έκρηξη και οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν αμέσως μετά την προσγείωση του αεροσκάφους που μετέφερε τη νέα κυβέρνηση της Υεμένης, μετά την ορκωμοσία της.

Σημειώνεται ότι από το 2015, το Άντεν αποτελεί την προσωρινή πρωτεύουσα της Υεμένης.

Τα μέλη του υπουργικού συμβουλίου είναι καλά στην υγεία τους, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες. Οι υπουργοί μεταφέρθηκαν στο προεδρικό μέγαρο.

BREAKING - Explosion at Aden's International Airport upon arrival of members of #Yemen's new government.pic.twitter.com/VkUXy31wz1

— Disclose.tv 🚨 (@disclosetv) December 30, 2020