Ισχυρός κυκλώνας «χτυπά» την Αυστραλία - Οι άνεμοι φτάνουν τα 288χλμ/ώρα

Ισχυρός τροπικός κυκλώνας που συνοδευόταν από ανέμους που έπνεαν με ταχύτητα ρεκόρ έως και 288 χιλιομέτρων την ώρα έπληξε σήμερα σχεδόν ακατοίκητες περιοχές στη δυτική Αυστραλία, σύμφωνα με τη μετεωρολογική υπηρεσία της χώρας.

Ο κυκλώνας Ίλσα, ο οποίος κατατάσσεται στην κατηγορία 5, που είναι η πιο υψηλή, έφτασε πάνω από την στεριά κοντά στο χωριό Πάρντου, στον Ινδικό Ωκεανό, σε απόσταση 19 ωρών οδικώς βορειοανατολικά του Περθ. Αυτός κατευθύνεται τώρα προς το εσωτερικό της δυτικής Αυστραλίας.

Δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα, καθώς οι κατοικημένες περιοχές έχουν μέχρι στιγμής γλιτώσει. «Δεν λάβαμε κανένα αίτημα για βοήθεια», σημείωσε ο εκπρόσωπος των υπηρεσιών πρώτων βοηθειών Πίτερ Σότον σε δηλώσεις που έκανε στο δίκτυο ABC. Οι ιδιοκτήτες πρατηρίου καυσίμων και ενός χώρου στάθμευσης τροχόσπιτων στο Πάρντου ανέφεραν σε ανάρτησή τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι η επιχείρησή τους υπέστη σοβαρές ζημιές.

A tropical cyclone nearing #Australia is forecast to be the most powerful storm in eight years to hit the country, bringing wind gusts of up to 315 kilometers (196 miles) per hour as it crosses the northwest coast, #meteorologists said Thursday.https://t.co/oBu9YLv51Y#cyclone pic.twitter.com/OVeqFEIIRt

