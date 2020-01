Ισχυρός σεισμός 6,8 Ρίχτερ στην Τουρκία

Πολύ ισχυρός σεισμός, μεγέθους 6,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σημειώθηκε στις 19.55 (ώρα Κύπρου) στην επαρχία Ελαζίγ, στην ανατολική Τουρκία.

Σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Ινστιτούτο, το επίκεντρο εντοπίζεται εννέα χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Σιβρίς και 221 χιλιόμετρα βορειοανατολικά Γκαζιαντέπ.

​Το εστιακό βάθος υπολογίζεται σε 10 χιλιόμετρα.

​Η δόνηση έγινε αισθητή σε πολλές περιοχές της ανατολικής Τουρκίας, αλλά και στις γειτονικές χώρες, όπως η Συρία και το Ιράκ.

