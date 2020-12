Ισχυρός σεισμός Κροατία: Νεκρό ένα 12χρονο κορτίτσι (Pics - Vid)

Ενα δωδεκάχρονο κορίτσι ανασύρθηκε νεκρό από τα συντρίμμια, έπειτα από τον ισχυρότατο σεισμό των 6,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης στην Κροατία, με επίκεντρο την πρωτεύουσα της χώρας, το Ζάγκρεμπ, μόλις 9 χιλιόμετρα από την πόλη Σισάκ. Εχουν ακολουθήσει τέσσερις μετασεισμοί, 3, 3,4, 3,7 και 4,4 Ρίχτερ.

Σύμφωνα με πληροφορίες των διεθνών ειδησεογραφικών πρακτορείων ABC News και του Associated Press έχουν καταρρρεύσει κτήρια, ενώ υπάρχουν πληροφορίες για τραυματισμούς.

Όπως μεταδίδει ο «Independent» στην περιοχή έχουν σπεύσει πυροσβεστικές δυνάμεις για να απεγκλωβίσουν άτομο μέσα από αυτοκίνητο, το οποίο καταπλακώθηκε από τα συντρίμμια κτηρίου. Οι διασώστες κατάφεραν να απεγκλωβίσουν έναν άντρα και ένα ανήλικο παιδί από το αυτοκίνητο, με τους τραυματίες να έχουν μεταφερθεί στο κοντινότερο νοσοκομείο.

Η Σίσακ είναι παρόχθια ποτάμια πόλη και λιμένας της Κροατίας. Βρίσκεται στις όχθες του ποταμού Σάβου, 57 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά του Ζάγκρεμπ. Αποτελεί πρωτεύουσα ομώνυμης επαρχίας, σιδηροδρομικό κόμβο και μεγάλο βιομηχανικό κέντρο με μεγάλες εγκαταστάσεις διύλισης πετρελαίου.

Σημειώνεται ότι σεισμική δόνηση 5,2 ρίχτερ είχε γίνει χθες στις 7.28 το πρωί ώρα Ελλάδας στην κεντρική Κροατία, 50 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά του Ζάγκρεμπ.

Κροάτες σεισμολόγοι κάνουν λόγο για έναν εξαιρετικά ισχυρό σεισμό.

Ο κροατικός Ερυθρός Σταυρός αναφέρει πως υπάρχει σοβαρό πρόβλημα στην περιοχή της Petrinja. Προς το παρόν δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα. Ο σεισμός έγινε αισθητός σε όλη την ανατολική ακτή της Αδριατικής, στη Σλοβενία, τη Βοσνία και τη Σερβία.

Δείτε όλα τα βίντεο απο την ισχυρότατη σεισμική δόνηση.

Our colleagues from Croatian Red Cross are on the ground assisting at the epicentre of the #earthquake at #Petrinja #croatia @crvenikriz_hr pic.twitter.com/tEJ58O8eab — IFRC Europe (@IFRC_Europe) December 29, 2020

Strong earthquake in Petrinja, Croatia (6,3 magnitude), felt in the Slovenian parliament, Ljubljana. I just hope and pray that there are no casualties!🙏 pic.twitter.com/lVFW63uXTO — Domen Gorensek (@Domen_G) December 29, 2020