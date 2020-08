Ισχυρός σεισμός στην Τουρκία

Σεισμός στην Τουρκία σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης. Το επίκεντρο εντοπίζεται 45 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της πόλης Μαλάτεια.

Ισχυρό σεισμός σημειώθηκε στην Τουρκία, το μεσημέρι της Τρίτης. Ο σεισμός ήταν μεγέθους 5,2 Ρίχτερ, σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Ινστιτούτο.

Felt #earthquake (#deprem) M5.4 strikes 135 km W of #Diyarbakır (#Turkey) 6 min ago. Please report to: https://t.co/a6KK83SnpU pic.twitter.com/tIEjDegv7e

— EMSC (@LastQuake) August 4, 2020​Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 23 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της πόλης Σιζνίκ και 39 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της πόλης Μαλάτεια.