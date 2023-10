Ισραήλ: Αναφορές για επίθεση με ρουκέτες και drones από Λίβανο (VIDEO&ΦΩΤΟ)

UPD: 11/10 20:30:False alarm η «επίθεση από αέρος» της Χεζμπολάχ από τον Λίβανο, λέει τώρα οι Ισραηλινοί

Η Χεζμπολάχ ξεκίνησε επίθεση προς το Ισραήλ, από τον Βορρά με ρουκέτες και drones, μετέδωσε το τοπικό Channel 14.

>>> ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ Ο,ΤΙ ΠΡΟΗΓΗΘΗΚΕ ΣΤΟ ΙΣΡΑΗΛ <<<

Την ίδια ώρα, όπως αποτυπώνεται σε βίντεο που κυκλοφορεί στα social media, οι κάτοικοι στη Χάιφα τρέχουν να καλυφθούν καθώς ηχούν οι σειρήνες αεροπορικής επιδρομής μετά την εκτόξευση πυραύλων R-160 από τη Χαμάς προς την πόλη.

Δείτε βίντεο:

Στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter) δημοσιεύτηκε χάρτης με το σημείο όπου φέρεται να έχουν γίνει οι επιθέσεις από τον Λίβανο προς το Βόρειο Ισραήλ ενώ την ίδια ώρα, οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (Israel Defense Forces - IDF) ανακοίνωσαν πως ειδοποιήθηκαν σχετικά με «ύποπτη διείσδυση από τον Λίβανο» στον ισραηλινό εναέριο χώρο.

#BREAKING: Rockets reportedly launched from Lebanon at Haifa — Israel War Room (@IsraelWarRoom) October 11, 2023

Οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF) επιβεβαίωσε ότι ο συναγερμός αεροπορικής επιδρομής για τη βόρεια πόλη της Χάιφα προκλήθηκε από την εκτόξευση ενός πυραύλου μεγάλου βεληνεκούς από τη Λωρίδα της Γάζας, ο οποίος φέρεται να προσγειώθηκε σε ένα άδειο χωράφι στα νότια της πόλης.

⚡️Seems like a very large number of drones are now flying out of Lebanon towards “Isreal” pic.twitter.com/iReKIH6f5b — War Monitor (@WarMonitors) October 11, 2023

Οι IDF λένε ότι οι κάτοικοι πόλεων στο βόρειο Ισραήλ όπου ακούστηκαν οι ειδοποιήσεις διείσδυσης αεροσκαφών πρέπει να παραμείνουν σε καταφύγια μέχρι νεωτέρας. Στο μεταξύ, σειρήνες ηχούν στις πόλεις Όφερ και Κερέμ Μαχαράλ, νότια της Χάιφα, με τη Χαμάς να ισχυρίζεται ότι εκτόξευσε ρουκέτες στην περιοχή αυτή.

Σημειώνεται πως όπως μεταδίδουν ισραηλινά ΜΜΕ, είναι πιθανό ότι επρόκειτο για μη επανδρωμένα αεροσκάφη που τα θεώρησαν ως αλεξίπτωτα από άτομα που βρίσκονταν στο έδαφος.

Παντως σε ρεπορτάζ από τη Δυτική Ιερουσαλήμ, η Hoda Abdel-Hamid του Al Jazeera μετέδωσε ότι ο επικεφαλής του περιφερειακού συμβουλίου στο βόρειο Ισραήλ δήλωσε ότι επανδρωμένα ανεμόπτερα έχουν προσγειωθεί στο έδαφος του Ισραήλ και ότι βρίσκεται σε εξέλιξη ανθρωποκυνηγητό.

Ο Abdel-Hamid δήλωσε ότι ο ισραηλινός στρατός έχει πει μόνο ότι υπάρχουν «πιθανά διεισδύσεις». «Όμως το περιφερειακό συμβούλιο είπε ότι υπήρξαν ανεμόπτερα που πέταξαν πάνω από τα σύνορα αυτά μεταφέροντας ανθρώπους και τώρα ψάχνουν αυτούς τους ανθρώπους και γι' αυτό είπε σε όλους τους κατοίκους της περιοχής να μείνουν μέσα και να προστατευτούν», είπε.

Η Χεζμπολάχ δημοσίευσε βίντεο από την επίθεση προς το Ισραήλ

Η Χεζμπολάχ δημοσίευσε βίντεο από την επίθεσή της στο Ισραήλ κοντά στα σύνορα του Λιβάνου.

Η Χαμάς υποστηρίζει ότι έπληξε με πύραυλο το Μπεν Γκουριόν

Εν τω μεταξύ, ένας πύραυλος έπληξε το αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν στο Τελ Αβίβ, ανακοίνωσε η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς, Αλ Άκσαμ.

Δείτε βίντεο, οι ταξιδιώτες πανικόβλητοι στο Μπεν Γκουριόν:

AS WAR BETWEEN ISRAEL AND PALESTINE ESCLATES, US & UK MILITARY SUPPORT TO ISRAEL ARRIVES BEN-GURION AIRPORT The Palestinian resistance is reported to now be targeting the airport. pic.twitter.com/Oi0fml5RDI — Daljir Media (@radiodaljir) October 11, 2023

BEN-GURION AIRPORT UNDER ATTACK pic.twitter.com/zaw3FQMg0V — Daljir Media (@radiodaljir) October 11, 2023

Μια πτήση της British Airways αναμενόταν να προσγειωθεί στο αεροδρόμιο σήμερα το απόγευμα, αλλά εξετράπη λόγω ανησυχιών για την ασφάλεια.

Οι Ταξιαρχίες Αλ Κάσαμ δήλωσαν ότι «βομβάρδισαν» την περιοχή ως απάντηση στους αμάχους που έγιναν στόχος του Ισραήλ. Η British Airways ανέστειλε έκτοτε όλες τις πτήσεις προς το Τελ Αβίβ, λέγοντας ότι η ασφάλεια είναι πάντα η «ύψιστη προτεραιότητά» της.

Τα πυρά ρουκετών από τον Λίβανο προς το Ισραήλ είναι ανησυχητικά, λέει ο Κίρμπι του Λευκού Οίκου

Οι Ηνωμένες Πολιτείες παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις στα σύνορα Λιβάνου-Ισραήλ και δεν θέλουν να δουν τη σύγκρουση να διευρύνεται ή να επεκτείνεται, δηλώνει ο εκπρόσωπος εθνικής ασφάλειας του Λευκού Οίκου Τζον Κίρμπι.

«Έχουμε δει πυρά ρουκετών να έρχονται από τον νότιο Λίβανο... προς το βόρειο Ισραήλ. Προφανώς το παρακολουθούμε με μεγάλη ανησυχία. Δεν θέλουμε να δούμε αυτή τη σύγκρουση να διευρύνεται ή να επεκτείνεται», λέει ο Κίρμπι σε συνέντευξή του στο MSNBC. Προσθέτει ότι δεν είναι προς το συμφέρον του Ισραήλ να έχει ένα δεύτερο μέτωπο για να πολεμήσει και να υπερασπιστεί.

Πέμπτη ημέρα πολέμου μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς

Στην πέμπτη ημέρα βρίσκεται ο πόλεμος μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς με τις εικόνες από τις βομβαρδισμένες περιοχές και τους νεκρούς να αποτυπώνουν τη φρίκη από τα χτυπήματα των αντιμαχόμενων πλευρών ενώ η Ασκελόν βομβαρδίζεται ξανά.

Οι εικόνες που καταγράφει ο ανταποκριτής του protothema.gr Φρίξος Δρακοντίδης είναι συγκλονιστικές. Στο βίντεο που ακολουθεί φαίνεται μια οικογένεια μαζί με το παιδί της που προσπαθεί να καλυφθεί την ώρα που βομβαρδίζεται η περιοχή.

Η Ασκελόν βομβαρδίζεται ξανά pic.twitter.com/kNE5r3XTSR — kakajason (@kakajason50) October 11, 2023

Στο μεταξύ, υπάρχουν αναφορές για χτυπήματα και στο λιμάνι της πόλης Ασκελόν αλλά ο στρατός δεν αφήνει κανέναν πολίτη να προσεγγίσει το σημείο ενώ παράλληλα, οι τρομοκράτες της Χαμάς, όπως επιβεβαίωσε στον ανταποκριτή του protothema.gr Φρίξο Δρακοντίδη, χτύπησαν ξανά το νοσοκομείο της πόλης που βρίσκεται σε απόσταση μισής ώρας περίπου από τη Γάζα.

Πώς ξεκίνησε η επίθεση της Χαμάς εναντίον του Ισραήλ

Η αιφνιδιαστική επίθεση της Χαμάς εναντίον του Ισραήλ και ο τρόπος με τον οποίο εξαπολύθηκε υποδηλώνουν ότι είναι μια επιχείρηση που ενδέχεται να διαρκέσει, με τη Δύση να έχει υπόνοιες για εμπλοκή του Ιράν στον σχεδιασμό της.

Η επίθεση εξαπολύθηκε το Σάββατο (7/10) τα ξημερώματα εν μέσω της αργίας του Σαββάτου για τους Εβραίους και 50 χρόνια συν μία ημέρα μετά τον πόλεμο του Γιομ Κιπούρ, ένας συμβολισμός που δεν επιλέχθηκε τυχαία.

«Είναι μια τεράστια αποτυχία για το Ισραήλ και μια τεράστια επιτυχία για τη Χαμάς», εκτίμησε ο Κόμπι Μάικλ ερευνητής του think tank INSS στο Τελ Αβίβ.

Το εύρος της επίθεσης δεν αφήνει καμία αμφιβολία: «Για να εξαπολυθεί μια τέτοια επιχείρηση χρειάζεται πολλή προετοιμασία, σχεδιασμός, συντονισμός, χρειάζεται να έχει κανείς προοπτικές ή σημαντικούς στόχους», σημείωσε ο Μάικλ.

«Διότι η Χαμάς γνωρίζει πολύ καλά ότι το τίμημα για μια τέτοια επιχείρηση θα είναι ιδιαίτερα υψηλό», πρόσθεσε.

Τον Μάιο του 2021 η Χαμάς αιφνιδίασε το Ισραήλ εξαπολύοντας χιλιάδες ρουκέτες, κατά διαστήματα μέχρι και εκατό μέσα σε λίγα λεπτά, με στόχο να μπλοκάρει το σύστημα αντιαεροπορικής άμυνας Σιδηρούς Θόλος.

Τότε εκτοξεύθηκαν περίπου 4.360 ρουκέτες σε διάστημα 15 ημερών, ενώ τώρα έπεσαν στο ισραηλινό έδαφος περίπου 3.000 σε δύο ημέρες, σύμφωνα με τον Έλιοτ Τσάπμαν ειδικό σε θέματα Μέσης Ανατολής στη βρετανική εταιρεία πληροφοριών Janes.

Αν η Χαμάς διατηρήσει αυτόν τον ρυθμό, «θα πρόκειται για τη μεγαλύτερη επίθεση με ρουκέτες εναντίον του Ισραήλ μέχρι στιγμής», σημείωσε.

«Η Χαμάς εκτιμάται ότι διαθέτει σημαντικό απόθεμα ρουκετών και μοιάζει πιθανό να είναι σε θέση να συνεχίσει τα πλήγματα για καιρό», σχολίασε ο Φαμπιάν Χινζ του IISS.

Χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα η Γάζα

Διακόπηκε η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος στη Γάζα αφού ο μοναδικός ηλεκτροπαραγωγικός σταθμός στον αποκλεισμένο παλαιστινιακό θύλακα σταμάτησε να λειτουργεί, όπως μετέδωσαν μέσα ενημέρωσης που πρόσκεινται στη Χαμάς.

Το Ισραήλ διέκοψε την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος στη Γάζα προχθές, Δευτέρα, στο πλαίσιο της «συνολικής πολιορκίας» που επιβάλλει στον θύλακα σε αντίποινα για τη μαζική εισβολή Παλαιστίνιων ενόπλων στο ισραηλινό έδαφος.

protothema.gr