Το Ισραήλ αποσύρει τους διπλωμάτες του από Τουρκία μετά τις δηλώσεις Ερντογάν υπέρ Χαμάς

Στα άκρα έχουν οδηγηθεί οι σχέσεις του Ισραήλ με την Τουρκία, με την τελευταία να εμφανίζεται αντίθετη προς την κυβέρνηση Νετανιάχου, παίρνοντας αποστάσεις από τις θέσεις της Δύσης που καταδικάζει τις τρομοκρατικές επιθέσεις της Χαμάς. Λίγο μετά τις εμπρηστικές δηλώσεις του Ταγίπ Ερντογάν με τις οποίες επανέλαβε ότι η Χαμάς δεν είναι τρομοκρατική οργάνωση ενώ χαρακτήρισε το Ισραήλ κατοχική δύναμη, ο Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών Έλι Κοέν κάλεσε όλους τους διπλωματικούς εκπροσώπους της χώρας του να επιστρέψουν από την Τουρκία.

Σε ανάρτησή του στο Twitter, ο Ισραηλινός ΥΠΕΞ δήλωσε ότι η κίνηση αυτή γίνεται ενώ επανεξετάζονται οι σχέσεις Ισραήλ-Τουρκίας. Χαρακτήρισε δε «σκληρές» τις δηλώσεις του Τούρκου προέδρου.

Οι δηλώσεις Ερντογάν

In a pro-Palestinian rally in Istanbul today, Turkish President Erdogan lamented for the loss of Ottoman territories.

He was equating cities in Greece, Macedonia, Syria, Iraq, & Palestine to Turkish cities, claiming they were forcibly taken away from Turkish homeland. pic.twitter.com/EFSjQbGpWg

— Abdullah Bozkurt (@abdbozkurt) October 28, 2023