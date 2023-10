Ισραήλ: Εισβολή από μαχητές της Χαμάς - Νεκροί και καταστροφές από τις ρουκέτες της Γάζας

Η ισλαμιστική οργάνωση Χαμάς εξαπέλυσε σήμερα τη μεγαλύτερη επίθεση κατά του Ισραήλ εδώ και χρόνια, σε μια αιφνιδιαστική κίνηση με ενόπλους να διασχίζουν τα σύνορα και ομοβροντία ρουκετών να εκτοξεύεται σε διάφορα σημεία (ακόμα και στο Τελ Αβίβ) από τη Λωρίδα της Γάζας.

Israeli Minister of Defense, Yoav Gallant has Approved an order to begin the Call-Up of Reservists to Reinforce and Support the Israeli Defense Force. Multiple rocket impacts in southern Israel. This was coordinated by multiple factions in Gaza pic.twitter.com/TZB2DFP92h — MOOD OBIDIENT 🌎 (@anonymousmoood) October 7, 2023

Καθώς οι σειρήνες συναγερμού ήχησαν σε όλο το νότιο και κεντρικό Ισραήλ, συμπεριλαμβανομένης της Ιερουσαλήμ, ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι είναι σε κατάσταση πολέμου, με τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου να συγκαλεί έκτακτη συνεδρίαση αξιωματούχων ασφαλείας, ενώ ο υπουργός Άμυνας Γιόαβ Γκάλαντ ενέκρινε την επιστράτευση εφέδρων.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin Kassam, İsrail'e karşı başlattığı "Aksa Tufanı" operasyonunda, abluka altındaki Gazze Şeridi'nden İsrail'e çok sayıda roket fırlattı. — Yeni Şafak (@yenisafak) October 7, 2023

«Είμαστε σε κατάσταση πολέμου, αυτή τη στιγμή στα νότια υπάρχουν 21 ενεργές επιχειρήσεις σε ακτίνα 80 χιλιομέτρων από τα σύνορα στη Γάζα» ανέφερε αστυνομικός διοικητής, ενώ σύμφωνα με αναφορές, ένοπλοι μαχητές εισβάλουν σε σπίτια και κρατούν ομήρους.

Υπό αυτές τις συνθήκες, η κυβέρνηση θα συνεδριάσει εκτάκτως στις 5 το απογευμα (ώρα Ισραήλ). Ο εκπρόσωπος των Ισραηλινών Δυνάμεων (IDF) ανακοίνωσε ότι μέχρι στιγμής περίπου 2.200 ρουκέτες έχουν εκτοξευθεί από τη Λωρίδα της Γάζας προς το Ισραήλ και ότι οι τρομοκράτες διείσδυσαν στο Ισραήλ μέσω «θάλασσας, αέρα και ξηράς».

Watch: A paraglider attempts to enter Israeli settlements around the Gaza Strip. pic.twitter.com/pLGTAhzWPv — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) October 7, 2023

Το σημερινό επεισόδιο ήταν το σοβαρότερο από τον 10ήμερο πόλεμο μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς το 2021, με ισραηλινά μέσα ενημέρωσης να κάνουν λόγο για συγκρούσεις μεταξύ ομάδων Παλαιστίνιων μαχητών και δυνάμεων ασφαλείας σε πόλεις στο νότιο Ισραήλ.

Οι ρουκέτες εκτοξεύθηκαν από διάφορες τοποθεσίες στη Λωρίδα της Γάζας, με την επίθεση να ξεκινά πριν από τις 6.30 π.μ. (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας). Δύο φορές μέσα στο πρωί, οι σειρήνες ήχησαν έως την Ιερουσαλήμ, όπου δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου είδε δύο ρουκέτες να αναχαιτίζονται στον ουρανό. Πολλές εκρήξεις ακούστηκαν εκεί γύρω στις 9 πμ. (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας). Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης έκαναν λόγο για συγκρούσεις μεταξύ ομάδων Παλαιστίνιων μαχητών και δυνάμεων ασφαλείας σε πόλεις στο νότιο Ισραήλ. Στη Γάζα, οι κάτοικοι έσπευσαν να αγοράσουν προμήθειες, φοβούμενοι ότι η σύγκρουση θα κρατήσει για ημέρες. Στο μεταξύ, βίντεο που κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο, φέρεται να δείχνει τους πυροβολισμούς κατά πολίτη μέσα στο συτοκίνητό του, ο οποίος προφανώς τραυματίζεται σοβαρά και χάνει τον έλεγχό του...

After entering Israel from Gaza, Palestinian terror group continue firing at any civilian they see. This was clearly not an operation targeting the Israeli Army. It's more similar to the kind of terror attack that was executed in Mumbai in 2008, when 175 people were killed. pic.twitter.com/tVg6d6WdaG — Visegrád 24 (@visegrad24) October 7, 2023

Ο Μοχάμεντ Ντεΐφ, υψηλόβαθμος στρατιωτικός διοικητής της Χαμάς, ανακοίνωση την έναρξη της επιχείρηση στα μέσα ενημέρωσης της Χαμάς, καλώντας τους απανταχού Παλαιστινίους να πολεμήσουν. Στς μάχες συμμετέχουν και μαχητές από την Ισλαμική Τζιχάντ. «Είμαστε μέρος αυτής της μάχης, οι μαχητές είναι δίπλα στους αδελφούς τους στις Ταξιαρχίες Κάσαμ μέχρι να επιτευχθεί η νίκη», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Ισλαμικού Τζιχάντ Αμπού Χάμζα σε ανάρτηση στο Telegram.

«Αυτή είναι η ημέρα της μεγαλύτερης μάχης για να τερματιστεί η τελευταία κατοχή επί γης», δήλωσε, προσθέτοντας ότι εκτοξεύτηκαν 5.000 ρουκέτες. Παράλληλα, ο επικεφαλής του πολιτικού γραφείου της Χαμάς, τόνισε πως «η ηρωική μας επιχείρηση έχει στόχο να προστατεύσει το Τέμενος Αλ-Άκσα, τα ιερά εδάφη και τους κρατούμενους».

#SONDAKİKA 🔴 Güney İsrail'deki bazı yerleşim yerleri Gazzeli grupların kontrolüne geçti. pic.twitter.com/gbczmK91jj — Conflict (@ConflictTR) October 7, 2023

Σύμφωνα με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης που επικαλείται η Haaretz, έξι άνθρωποι έχουν σκοτωθεί από ρουκέτες στα νότια, μεταξύ τους ένα αγόρι και ένα κορίτσι 8 ετών, ενώ μέλη πληρωμάτων ασθενοφόρων είχαν αναπτυχθεί σε περιοχές γύρω από τη Λωρίδα της Γάζας.

Παράλληλα, σύμφωνα με πηγές της Haaretz, περίπου 120 άτομα έχουν τραυματιστεί στις μάχες, ορισμένοι εξ αυτών αρκετά σοβαρά. Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι οι δυνάμεις του επιχειρούν εντός της Γάζας, χωρίς να δίνει άλλες λεπτομέρειες.

«Αριθμός τρομοκρατών έχει διεισδύσει στο ισραηλινό έδαφος από τη Λωρίδα της Γάζας», ανέφερε ο στρατός σε ανακοίνωση, προσθέτοντας ότι δόθηκε προειδοποίηση στους κατοίκους στην περιοχή γύρω από τη Λωρίδα της Γάζας να παραμείνουν στα σπίτια τους. Στο μεταξύ, σύμφωνα με αναφορές, μαχητές μπήκαν σε αστυνομικό μέγαρο στην πόλη Σντερότ και ανταλλάσουν πυρά με τους αστυνομικούς.

On the border between Israel and the Gaza Strip, Palestinians shot down an Israeli army Merkava IV tank. #Palestina #Israel pic.twitter.com/8swdPyewMD — Ловац на Бизоне (@newdoor333) October 7, 2023

Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι ένοπλοι άνοιξαν πυρ κατά περαστικών στην πόλη Σντερότ στο νότιο Ισραήλ, ενώ βίντεο που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φαίνεται να δείχνουν συγκρούσεις σε δρόμους πόλεων καθώς και ενόπλους πάνω σε τζιπ να κινούνται στην ύπαιθρο.

Ashkelon in southern Israel just now, after direct hit by a Hamas rocket from Gaza!#Israel #BMCM Hamas Palestine #BANvsAFG Gaza #PowerOfMeditationpic.twitter.com/owNNt1Ubab — Mukund kumar Jha 🇮🇳 (@iammukundkumar) October 7, 2023

Παλαιστινιακά μέσα ανέφεραν επίσης ότι αριθμός Ισραηλινών συνελήφθησαν μέσα από τα σπίτια τους, ως αιχμάλωτοι από μαχητές ενώ τα μέσα ενημέρωσης της Χαμάς κυκλοφόρησαν βίντεο που φαίνεται να δείχνει ένα κατεστραμμένο ισραηλινό τεθωρακισμένο.

Στη Γάζα, οι κάτοικοι μπορούσαν να ακούσουν τον βρυχηθμό από τις εκτοξεύσεις ρουκετών ενώ ανέφεραν ένοπλες συγκρούσεις κατά μήκος του φράκτη με το Ισραήλ, κοντά στη νότια πόλη Χαν Γιουνίς και είδαν κινήσεις ενόπλων μαχητών.

Palestinian terrorists invaded a festival where hundreds of Israelis were camping out for the Shemini Atzeret holiday. The panic caused by this is evident on the fades of the civilians being targeted by heavily armed militants. Pray for Israel. pic.twitter.com/l6zviWr2hy — Jay Engelmayer (@jengelmayer) October 7, 2023

Εκατοντάδες κάτοικοι από το βορειοανατολικό τμήμα της Λωρίδας της Γάζας εγκατέλειψαν τα σπίτια τους σήμερα το πρωί ύστερα από την επίθεση που εξαπέλυσε η Χαμάς εναντίον του Ισραήλ, σύμφωνα με δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου. Άνδρες, γυναίκες και παιδιά, κουβαλώντας κουβέρτες και τρόφιμα εγκατέλειπαν τα σπίτια τους προκειμένου να μετακινηθούν στο εσωτερικό της Λωρίδας της Γάζας. Την ίδια στιγμή, οι Παλαιστίνιοι στη Γάζα εξέφρασαν δυσπιστία για τη διείσδυση στο Ισραήλ. «Είναι σαν όνειρο. Ακόμα δεν μπορώ να το πιστέψω, μαχητές μέσα στην κατεχόμενη γη μας;», δήλωσε καταστηματάρχης στη Γάζα. Δεν ήταν σαφές πώς οι επιτιθέμενοι από τη Λωρίδα της Γάζας κατάφεραν να διασχίσουν τα αυστηρά φυλασσόμενα σύνορα.

These are Hamas militants entering an Israeli neighbourhood. Unprecedented images from Israel right now. The attack is ongoing. pic.twitter.com/yoh0pFLL5Y — נריה קראוס Neria Kraus (@NeriaKraus) October 7, 2023