Το Ισραήλ ετοιμάζεται για χερσαία επίθεση στη Γάζα - Πάνω από 600 oι νεκροί

Οι καταβολές της σύγκρουσης

Ως προς τις καταβολές της σύγκρουσης, ασφαλώς η Λωρίδα της Γάζας είναι μια ιδιαιτέρως εύφλεκτη ζώνη της Μέσης Ανατολής, διαχρονικά. Πρόκειται για μια περιοχή επιμήκη στα παράλια της Μεσογείου, η οποία συνορεύει με το Ισραήλ και την Αίγυπτο, έκτασης μόλις 365 τετ. χλμ. Η Γάζα είναι μία από τις πιο πυκνοκατοικημένα και φτωχά μέρη του κόσμου (η ανεργία υπερβαίνει το 50%), όπου διαβιούν 2,3 εκατ. Παλαιστίνιοι. Ύστερα από τις εκλογές του 2007, τη διοίκηση της Γάζας ανέλαβε η οργάνωση Χαμάς -μολονότι από το 1967, τόσο αυτή όσο και η Δυτική Όχθη του Ιορδάνη -δηλαδή τα εδάφη που συναπαρτίζουν το Παλαιστινιακό κράτος- βρίσκονται υπό ισραηλινή κατοχή.

Η εχθρότητα ανάμεσα στους Παλαιστινίους και τους Ισραηλινούς είναι διαρκής και αμείωτη. Οι αψιμαχίες και οι συγκρούσεις, ποικίλης έντασης, ουσιαστικά δεν έχουν σταματήσει ποτέ. Ωστόσο, ύστερα από το τελευταίο σοβαρό θερμό επεισόδιο, το 2021, με την παρέμβαση της Αιγύπτου, του Κατάρ και του ΟΗΕ, είχε επιτευχθεί ένας κάποιος κατευνασμός. Μάλιστα, το Ισραήλ χορήγησε άδειες εργασίας σε μερικές χιλιάδες Παλαιστινίους της Γάζας, οι οποίοι απέκτησαν έτσι μια βιοποριστική διέξοδο, ενώ υπήρξε παράλληλα και μια ορισμένη χαλάρωση των περιοριστικών μέτρων από τις ισραηλινές δυνάμεις.

