Ισραήλ: Χάος δίχως τέλος εξαιτίας της δικαστικής μεταρρύθμισης (ΒΙΝΤΕΟ)

Δεν λέει να κοπάσει το χάος που έχει προκαλέσει στο Ισραήλ το νομοσχέδιο που υπερψηφίστηκε εχθές, Δευτέρα, από τη βουλή της χώρας και εντάσσεται στην ευρύτερη δικαστική μεταρρύθμιση που επιδιώκει η κυβέρνηση του Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Σύμφωνα με τον Guardian, γιατροί σε ολόκληρο το Ισραήλ κατεβαίνουν σήμερα σε απεργία, διαμαρτυρόμενοι για το νομοσχέδιο που τους τελευταίους μήνες έχει διχάσει την κοινωνία της χώρας και έχει προκαλέσει μαζικές διαδηλώσεις. Υπενθυμίζεται ότι ο νόμος αυτός αναιρεί τη δυνατότητα του Ανωτάτου Δικαστηρίου να ακυρώσει κυβερνητικές ή υπουργικές αποφάσεις αν τις κρίνει «παράλογες».

🇮🇱 Israel’s parliament on Monday approved the first major law in PM #Netanyahu’s contentious plan to overhaul the country’s justice system.

🪧 The move triggered a new burst of mass #protests. @MonteReports has what you need to know 👇 pic.twitter.com/bgIVoHkAOx

