Ισραήλ: Κρατούμενος κάνει απεργία πείνας εδώ και 140 μέρες

Παλαιστίνιος κρατούμενος σε φυλακή του Ισραήλ, που η οργάνωση Παλαιστινιακός Ισλαμικός Τζιχάντ απαιτεί να αφεθεί ελεύθερος, συνεχίζει την απεργία πείνας που ξεκίνησε πριν από σχεδόν 140 ημέρες, κατά πληροφορίες του Τύπου.

Εκπρόσωπος του νοσοκομείου Ασάφ Χαροφέ, κοντά στο Τελ Αβίβ, επιβεβαίωσε χθες Κυριακή ότι η κατάσταση του Χισάμ Αμπού Χάουας είναι σοβαρή, αρνήθηκε όμως πως η ζωή του 40χρονου κρατουμένου διατρέχει κίνδυνο.

Children of Hisham Abu Hawash meet their father for the first time after 134 days of hunger strike... #Palestine pic.twitter.com/HAc5GCK7YZ

— Muhammad Smiry (@MuhammadSmiry) December 28, 2021