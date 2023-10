Ισραήλ: Ο Νετανιάχου ορκίζεται «εκδίκηση» για την επίθεση της Χαμάς

Στην αντεπίθεση έχει περάσει ο ισραηλινός στρατός, την επομένη της άνευ προηγουμένου επίθεσης που εξαπέλυσε η Χαμάς εναντίον του Ισραήλ, σφυροκοπώντας τη Λωρίδα της Γάζας.

Στη διάρκεια της νύχτας, ισχυρές εκρήξεις από ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές συγκλόνισαν τη Γάζα. Το Al Jazeera μετέδωσε ότι τουλάχιστον 12 άνθρωποι σκοτώθηκαν από βομβαρδισμούς στην πόλη Μπέιτ Χανούν (βορειοανατολικά). Το υπουργείο Υγείας στη Λωρίδα της Γάζας έκανε λόγο για 232 νεκρούς και περισσότερους από 1.700 τραυματίες το τελευταίο 24ωρο. Οι τραυματίες μεταφέρονταν σε ερειπωμένα και ασφυκτικά γεμάτα νοσοκομεία, με σοβαρές ελλείψεις σε ιατρικό εξοπλισμό.

Αιματηρές συγκρούσεις σημειώθηκαν επίσης στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, όπου νεαροί Παλαιστίνιοι επιτέθηκαν με πέτρες σε ισραηλινούς στρατιώτες. Τέσσερις Παλαιστίνιοι, μεταξύ των οποίων ένας 13χρονος, σκοτώθηκαν στη διάρκεια των ταραχών.

#Israel continues to strike the #Gaza Strip

At the same time, Hamas spokesman Abu Obeida said that "the number of hostages we have is many times more than Netanyahu says."

Meanwhile, Hezbollah, a Lebanese terrorist group allied to Iran, Syria and Hamas, said it was ready to… pic.twitter.com/CmV9GrBrYp

