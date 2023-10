Ισραήλ: Ομοβροντία ρουκετών από τη Γάζα με μία νεκρή - Εικόνες καταστροφής (ΒΙΝΤΕΟ)

Συναγερμοί ήχησαν νωρίτερα σήμερα Σάββατο για αρκετά λεπτά στις νότιες περιοχές γύρω από τη Γάζα και την ευρύτερη περιοχή του Τελ Αβίβ στο Ισραήλ για επιθέσεις με πυραύλους από τη μεριά των Παλαιστίνιων.

«Είμαστε σε κατάσταση πολέμου, αυτή τη στιγμή στα νότια υπάρχουν 21 ενεργές επιχειρήσεις» ανέφερε αστυνομικός διοικητής, ενώ σύμφωνα με αναφορές, ένοπλοι μαχητές εισβάλουν σε σπίτια και κρατούν ομήρους. Υπό αυτές τις συνθήκες, η κυβέρνηση θα συνεδριάσει εκτάκτως στις 5 το απογευμα (ώρα Ισραήλ).

Εκρήξεις ακούγονταν σε πόλεις γύρω από το Τελ Αβίβ και έξω από την Ιερουσαλήμ στο Ισραήλ, με τον στρατό να μην δίνει άμεσα λεπτομέρειες στη δημοσιότητα για την προέλευσή τους, ωστόσο οι εικόνες από το Reuters δείχνουν μεγάλες καταστροφές και εκτοξεύσεις πυραύλων.

Israeli Minister of Defense, Yoav Gallant has Approved an order to begin the Call-Up of Reservists to Reinforce and Support the Israeli Defense Force. Multiple rocket impacts in southern Israel. This was coordinated by multiple factions in Gaza pic.twitter.com/TZB2DFP92h — MOOD OBIDIENT 🌎 (@anonymousmoood) October 7, 2023

Κάτοικοι της Γάζας δήλωσαν ότι άκουγαν ένοπλες συγκρούσεις κατά μήκος του φράκτη με το Ισραήλ, κοντά στη νότια πόλη Χαν Γιουνίς και είδαν κινήσεις ενόπλων μαχητών. Στο μεταξύ, σύμφωνα με αναφορές, μαχητές μπήκαν σε αστυνομικό μέγαρο στην πόλη Σντερότ και ανταλλάσουν πυρά με τους αστυνομικούς.

Ashkelon in southern Israel just now, after direct hit by a Hamas rocket from Gaza!#Israel #BMCM Hamas Palestine #BANvsAFG Gaza #PowerOfMeditationpic.twitter.com/owNNt1Ubab — Mukund kumar Jha 🇮🇳 (@iammukundkumar) October 7, 2023

Δείτε βίντεο: Παλαιστίνιοι μαχητές συνεχίζουν να περιφέρονται στους δρόμους στο Νότιο Ισραήλ

These are Hamas militants entering an Israeli neighbourhood. Unprecedented images from Israel right now. The attack is ongoing. pic.twitter.com/yoh0pFLL5Y — נריה קראוס Neria Kraus (@NeriaKraus) October 7, 2023

Η ισραηλινή υπηρεσία ασθενοφόρων ανακοίνωσε ότι ομάδες είχαν αποσταλεί σε περιοχές στο νότιο Ισραήλ κοντά στη Γάζα και ότι δόθηκε προειδοποίηση στους κατοίκους να παραμείνουν στα σπίτια τους. Ωστόσο, δεν υπάρχουν άμεσα λεπτομέρειες για πιθανά θύματα.

BREAKING: Israeli military says it is striking targets in the Gaza strip after Hamas announced beginning of new military operation against Israel Sky's @AliBunkallSKY has more on the story.https://t.co/PAiZ4D1jU3 📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/5lAKkyHsm1 — Sky News (@SkyNews) October 7, 2023

Το γραφείο του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου ανακοίνωσε ότι ο ίδιος θα συναντηθεί με υψηλόβαθμους αξιωματούχους ασφαλείας τις επόμενες ώρες.

Woah! Someone parachuted into Israeli territory? https://t.co/P94jdQL44H — Rami (@RamiSafadi93) October 7, 2023

🇵🇸🇮🇱 Situation Update: Attacks on Gaza Strip Surroundings. Multiple attacks have been reported on settlements surrounding the Gaza Strip. The region remains a focal point of tension. 🚁 Resistance Drone Activity 🚁 There are reports of resistance drones possibly penetrating… pic.twitter.com/zUhncRkz0i — Abdul Quadir - عبدالقادر (@Northistan) October 7, 2023

Τουλάχιστον ένας πύραυλος έπληξε απευθείας ένα κτίριο στο περιφερειακό συμβούλιο Gederot, σκοτώνοντας μια γυναίκα ηλικίας 60 ετών, σύμφωνα με το Magen David Adom. Οι IDF (Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις) άρχισαν να επιχειρούν στη Λωρίδα της Γάζας.

Israeli Defense Force Equipment and Vehicles have reportedly been Captured by Palestinian Fighters during their Incursion into Southern Israel. pic.twitter.com/yLEBWu4aCG — OSINTdefender (@sentdefender) October 7, 2023

Οι IDF δηλώνουν κατάσταση ετοιμότητας για πόλεμο», ανέφερε ο στρατός σε ανακοίνωσή του. «Υπήρξαν εκτεταμένες πυραυλικές επιθέσεις στο ισραηλινό έδαφος από τη Γάζα και τρομοκράτες έχουν διεισδύσει στο ισραηλινό έδαφος από διάφορα σημεία εισόδου. Οι κάτοικοι στα νότια και στο κέντρο της χώρας οφείλουν να βρίσκονται κοντά σε προστατευόμενες περιοχές, ενώ όσοι βρίσκονται στην περιφέρεια της Γάζας πρέπει να παραμείνουν εντός ασφαλούς χώρου».

Οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις ανέφεραν ότι ο αρχηγός του επιτελείου πραγματοποιούσε το πρωί του Σαββάτου αξιολόγηση της κατάστασης και ενέκρινε σχέδια για τη συνέχιση των επιχειρήσεων των IDF. Ο υπουργός Άμυνας Yoav Gallant ενέκρινε την επιστράτευση εφέδρων στρατιωτών σύμφωνα με τις απαιτήσεις των IDF. "Η Χαμάς είναι η κυρίαρχη οντότητα στη Λωρίδα της Γάζας, υπεύθυνη για την επίθεση αυτή και θα φέρει τις συνέπειες και την ευθύνη για τα γεγονότα", ανέφεραν οι IDF.

Apocalyptic scenes right now in southern Israel. pic.twitter.com/uuseUdcytV — Trey Yingst (@TreyYingst) October 7, 2023

Πρέσβης Ισραήλ στην Ελλάδα: Οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις κηρύσσουν κατάσταση συναγερμού για πόλεμο Με ανάρτησή του στο Twitter ο Ισραηλινός πρέσβης στην Αθήνα, Νόαμ Κατζ, αναμεταδίδει την ανακοίνωση των Ενόπλων Δυνάμεων της χώρας του στην οποία σημειώνεται πως έχουν τεθεί σε κατάσταση ετοιμότητας για πόλεμο. Γράφει χαρακτηριστικά ο Νόαμ Κατζ: «Την τελευταία ώρα, η τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς είχε αρχίσει μαζικές βολές ρουκετών από τη Λωρίδα της Γάζας προς το ισραηλινό έδαφος και τρομοκράτες διείσδυσαν στο ισραηλινό έδαφος σε διάφορες τοποθεσίες. Οι άμαχοι στις νότιες και κεντρικές περιοχές υποχρεούνται να παραμείνουν δίπλα σε καταφύγια και στην περιοχή γύρω από τη Λωρίδα της Γάζας, μέσα σε καταφύγια. Ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου διεξάγει επί του παρόντος αξιολόγηση της κατάστασης και εγκρίνει τα σχέδια για τη συνέχιση της δραστηριότητας των IDF. Η τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς είναι η κυρίαρχη στη Λωρίδα της Γάζας και είναι υπεύθυνη για την επίθεση αυτή. Θα αντιμετωπίσει τις συνέπειες και την ευθύνη για τα γεγονότα αυτά».