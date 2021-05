Ισραήλ: Πύραυλος από τη Γάζα «χτύπησε» τζιπ κοντά στα σύνορα

Συνεχίζονται από νωρίς το πρωί της Τετάρτης οι επιθέσεις σε εδάφη του Ισραήλ και της Λωρίδας της Γάζας, οι οποίες ξεκίνησαν πριν από δυο ημέρες, με αφορμή τα επεισόδια στην Ανατολική Ιερουσαλήμ.

>>>> Θα πληρώνουν οι εμβολιασμένοι rapid tests των αρνητών;

Μετά τον τραγικό θάνατο που βρήκαν τα ξημερώματα ένας πατέρας με την κόρη του, σε αυτοκίνητο στην πόλη Λοντ του Ισραήλ, πριν από λίγη ώρα οι Ισραηλινές Δυνάμεις Άμυνας (IDF) έκαναν γνωστό πως ένας αντιαρματικός πύραυλος εκτοξεύτηκε από τη βόρεια Γάζα σε εδάφη της χώρας. Ο πύραυλος «χτύπησε» ένα τζιπ κοντά στα σύνορα, με συνέπεια τρεις άνθρωποι να τραυματιστούν σοβαρά, με τον ένα να υποκύπτει στα τραύματά του λίγη ώρα μετά, ενώ οι άλλοι δυο νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Τη Δευτέρα, άλλος ένας άνθρωπος είχε τραυματιστεί από αντιαρματικό πύραυλο, ενώ βρισκόταν μέσα στο αυτοκίνητό του, κοντά στα σύνορα με τη Γάζα.

Palestinian Islamic Jihad released a footage of today's Kornet ATGM strike targeting a jeep on the Gaza-Israel border.@AmichaiStein1 @IsraeliPM @IsraelMFA #IsraeliPalestinians pic.twitter.com/axBepGoSqc

— Bharat Verma (@bhartvarma) May 10, 2021