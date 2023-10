Ισραηλινός Πρέσβης στην Κύπρο: Στον στρατό η κόρη του – Της είπε να πολεμήσει με θάρρος

Ο Ισραηλινός Πρέσβης στην Κύπρο, Όρεν Ανόλικ, περιγράφει σε ανάρτηση του στην πλατφόρμα «Χ» τις σκέψεις του σχετικά με τον πόλεμο στο Ισραήλ, και τις θηριωδίες που διαπράχθηκαν και διαπράττονται αλλά και τους 150 όμηρους που κρατούνται από τη Χαμάς.

Ο κ. Ανόλικ αναφέρει πως δεν υπήρξε ποτέ, μετά το Ολοκαύτωμα, τόσο μεγάλος αριθμός φονευθέντων Ισραηλινών σε μια ημέρα, με τον Ισραηλινό λαό να βρίσκεται σε σοκ αλλά και σε μεγάλη θλίψη.

Την ίδια ώρα ο Ισραηλινός Πρέσβης εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του στην Κύπρο για την υποστήριξη που επιδεικνύει.

Παράλληλα, ο κ. Ανόλικ αναφέρει πως εκτός από διπλωμάτης είναι και πατέρας μιας 20χρονης η οποία αυτή τη στιγμή υπηρετεί στον Ισραηλινό στρατό και βρίσκεται μόλις 6 χιλιόμετρα μακριά από τη Λωρίδα της Γάζας, κοινοποιώντας μάλιστα τι της έγραψε.

Όπως περιγράφει, ο κ. Ανόλικ εξέφρασε στην κόρη του την ανησυχία του, αφού βρίσκεται λίγα χιλιόμετρα μακριά από τις μάχες, αναφέροντας της ωστόσο την ίδια ώρα πως αν βρεθεί σε μάχη θα πρέπει να παλέψει με όλη τη δύναμη, την αποφασιστικότητα και το θάρρος της, υπενθυμίζοντας της παράλληλα πως τα τελευταία γεγονότα έδειξαν πως ο Ισραηλινός λαός δεν θα επιβιώσει αν δεν παλέψει για το Έθνος του, τον λαό του, τα σπίτια και για τον σκοπό του.

Ο κ. Ανόλικ κλείνει αναφέροντας πως τον κάνει περήφανο, ενώ την ίδια ώρα δεν μπορεί να μην ανησυχεί για την ασφάλεια της.

«Ανυπομονώ να σε αγκαλιάσω μόλις τελειώσει ο πόλεμος», καταλήγει ο κ. Ανόλικ.

Δείτε την ανάρτηση του:

A personal note:

The State of Israel is currently going through one of the most challenging periods in its history. Palestinian terrorists have brutally and sadistically murdered in a few hours over a thousand civilians.

They decapitated infants, separated children from their… pic.twitter.com/LCYkQPGTnq

— Oren Anolik 🇮🇱 (@OrenAnolik) October 10, 2023