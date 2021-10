Ιταλία: Αεροσκάφος έπεσε πάνω σε κτίριο - Έξι νεκροί (βίντεο)

Ένα μικρό ιδιωτικό τουριστικό αεροσκάφος με έξι επιβαίνοντες συνετρίβη σε πολυόροφο κτίριο στην περιοχή San Donato Milanese στο Μιλάνο.

Τόσο το αεροπλάνο τύπου Piper όσο και μερικά αυτοκίνητα στην περιοχή, τυλίχθηκαν στις φλόγες.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, οι έξι επιβαίνοντες (πέντε επιβάτες και ο πιλότος) έχασαν τις ζωές τους, ενώ το κτίριο πάνω στο οποίο συνετρίβη το αεροσκάφος ήταν άδειο, καθώς τελούσε υπό ανακαίνιση (φιλοξενούσε γραφεία κι ένα πάρκινγκ).

