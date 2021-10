Ιταλία: Κατέρρευσε λόγω πυρκαγιάς ιστορική γέφυρα στη Ρώμη

Κατέρρευσε μερικώς το βράδυ του Σαββάτου ιστορική μεταλλική γέφυρα στη Ρώμη έπειτα από πυρκαγιά.

>>> Κατεβάστε τώρα το application της offsite - ΕΔΩ για Android & ΕΔΩ για iOS

Η γέφυρα, που είναι γνωστή ως Πόντε ντι Φέρο (Σιδερένια γέφυρα), βρίσκεται στην περιοχή Οστιένσε και είχε εγκαινιαστεί το 1864.

Η πυρκαγιά ξέσπασε πιθανότατα σε παράγκες που βρίσκονται στις όχθες του Τίβερη και επεκτάθηκε στη γέφυρα, από την οποία περνούσαν σωλήνες ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου.

>>> H offsite τώρα και στο Google News - Ακολουθείστε μας

The tragic moment when Rome’s “Ponte di Ferro” or “iron bridge” broke apart in flames early this morning. Built in 1860s, it was iconic. Luckily no injuries. It’s thought gas canisters in shacks beneath could be to blame but could also be electric cables. pic.twitter.com/GWbMpvhznU

— Mark Lowen (@marklowen) October 3, 2021