Καναδάς: Έκρυθμη η κατάσταση με τους φορτηγατζήδες στην Οτάβα

Ο δήμαρχος της Οτάβας ζήτησε σήμερα από την καναδική κυβέρνηση να ορίσει έναν μεσολαβητή ο οποίος θα αναλάβει να συνομιλήσει με τους διαδηλωτές ώστε να μπει τέλος στις κινητοποιήσεις που έχουν παραλύσει την ομοσπονδιακή πρωτεύουσα εδώ και δέκα ημέρες.

Την Κυριακή, κρίνοντας ότι η κατάσταση είναι «εκτός ελέγχου», ο δήμαρχος Τζιμ Γουότσον κήρυξε την πόλη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, χωρίς να διευκρινίσει τι μέτρα σκοπεύει να επιβάλει.

Το «κομβόι της ελευθερίας» ξεκίνησε ως κίνημα διαμαρτυρίας οδηγών λεωφορείων κατά του μέτρου που επιβάλει τον εμβολιασμό στους επαγγελματίες που διασχίζουν τα σύνορα του Καναδά με τις ΗΠΑ για να εξελιχθεί σε καθολική διαμαρτυρία κατά των περιοριστικών για την αντιμετώπιση της πανδημίας μέτρων και κατά της κυβέρνησης του Τζάστιν Τριντό.

First it was the truckers. Then along came the farmers. And then along came the cowboys.

And they are now blocking the US - Canada border.#FreedomConvoy #Freedomblockade#TruckersForFreedom2022 pic.twitter.com/w2XhQNxO3A

— James Melville (@JamesMelville) February 6, 2022