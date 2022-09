Καναδάς: Χιλιάδες νοικοκυριά χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα λόγω κυκλώνα

Περισσότερα από 500.000 νοικοκυριά έχουν μείνει χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα στα παράλια του Καναδά στον Ατλαντικό, που πλήττονται από τον κυκλώνα Φιόνα, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσαν οι πάροχοι.

Μόνο στην επαρχία της Νέας Σκωτίας, η διαχειρίστρια εταιρεία Nova Scotia Power ανέφερε ότι έχει διακοπεί η ηλεκτροδότηση σε 414.163 πελάτες της.

Winds have now picked up tremendously on Providenciales, Turks and Caicos Islands. #HurricaneFiona #Hurricane #Fiona #TurksandCaicos #FionaTurksandCaicos pic.twitter.com/r5LW3Ntcp9

— Turks Margarita (@turksmargarita) September 20, 2022