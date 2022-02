Καναδάς: Ομάδα αντιεμβολιαστών σχεδίαζε επίθεση σε αστυνομικούς

Η αστυνομία της καναδικής επαρχίας Αλμπέρτα εξάρθρωσε μια ομάδα που φέρεται ότι σχεδίαζε να κάνει χρήση βίας σε μια μεθοριακή διάβαση, την οποία έχουν αποκλείσει εδώ και ημέρες οδηγοί φορτηγών που διαμαρτύρονται για τα υγειονομικά μέτρα.

Η Βασιλική Έφιππη Αστυνομία ανακοίνωσε ότι συνελήφθησαν 11 άνθρωποι και κατασχέθηκαν 13 καραμπίνες αλλά και πιστόλια, καθώς επίσης και μεγάλη ποσότητα πυρομαχικών. Οι συλληφθέντες φέρεται ότι ήθελαν «να κάνουν χρήση βίας εναντίον των αστυνομικών εάν γίνονταν προσπάθειες» να αρθεί ο αποκλεισμός.

Τα όπλα, οι γεμιστήρες και πολλά αλεξίσφαιρα γιλέκα βρέθηκαν μέσα σε τρεις νταλίκες, εξήγησε η αστυνομία, η οποία έχει ξεκινήσει έρευνα «για να διαπιστώσει το εύρος της απειλής και της εγκληματικής οργάνωσης».

Η κρίση συνεχίζεται στον Καναδά, μολονότι από χθες άνοιξε και πάλι η γέφυρα Αμπάσαντορ, ένας στρατηγικός σημασίας οδικός άξονας με τις ΗΠΑ. Παράλληλα, η επαρχία του Οντάριο ανακοίνωσε ότι καταργεί το εμβολιαστικό πάσο ενώ ο πρωθυπουργός της χώρας, ο Τζάστιν Τριντό, ετοιμάζεται να απευθυνθεί εκ νέου στο έθνος σήμερα το απόγευμα. Σύμφωνα με πηγές του δημόσιου τηλεοπτικού δικτύου CBC ο Τριντό ετοιμάζεται να θέσει σε εφαρμογή τον νόμο περί έκτακτης ανάγκης, ο οποίος χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις «εθνικής κρίσης» και δίνει στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση διευρυμένες εξουσίες ώστε να επιβάλει προσωρινά «έκτακτα μέτρα», χωρίς να χρειάζεται τη σύμφωνη γνώμη των τοπικών αρχών.

Την Παρασκευή ο Τριντό είχε δηλώσει ότι «εξετάζονταν όλες οι επιλογές» για να μπει τέλος στους «παράνομους» αποκλεισμούς που βλάπτουν τη χώρα και την οικονομία της. Την Κυριακή συγκάλεσε εκτάκτως υπουργικό συμβούλιο και σήμερα αναμένεται ότι θα μιλήσει με τους πρωθυπουργούς όλων των επαρχιών.

Canada's Trudeau to invoke rarely used emergency powers to end protests, CBC says https://t.co/qvDvcOvZlK pic.twitter.com/OA2bLvlsBe

— Reuters (@Reuters) February 14, 2022