Καπιτώλιο: Αυτοκίνητο έπεσε πάνω στην πύλη - Νεκρός ο οδηγός

Συναγερμός σήμανε στο Καπιτώλιο, με τις πρώτες πληροφορίες να κάνουν λόγο για ένα αυτοκίνητο που έπεσε πάνω σε πύλη του περίβολου του συμπλέγματος κτιρίων.

Στο Καπιτώλιο έσπευσαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και έχουν πρoχωρήσει στον αποκλεισμό του κτιρίου προκειμένου να ελεγχθεί η κατάσταση. Νωρίτερα, εργαζόμενοι στο σημείο έλαβαν μήνυμα που τους συμβούλευε να μη βγουν από το κτίριο ώσπου να λυθεί το ζήτημα ασφαλείας.

Δύο αστυνομικοί τραυματίστηκαν στην είσοδο του Καπιτωλίου

Η αστυνομία του Καπιτωλίου των ΗΠΑ επιβεβαίωσε ότι δύο αστυνομικοί τραυματίστηκαν μετά την απόπειρα του μπλε σεντάν αυτοκινήτου να διέλθει από ένα σημείο ελέγχου ασφαλείας.

Σύμφωνα με το NBC, που επικαλείται την Πυροσβεστική, ένας άνδρας έχει δεχθεί πυρά, χωρίς να αναφέρει εάν πρόκειται για αστυνομικό ή όχι.

Ο ρεπόρτερ Aaron Davis της «Washington Post», επικαλούμενος πηγές, αναφέρει ότι ο ύποπτος δέχτηκε πυρά αστυνομικών ενώ και δύο αστυνομικοί βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση.

BREAKING: At least 1 person down outside the U.S. Capitol pic.twitter.com/kz4Opkbmc6

— BNO News (@BNONews) April 2, 2021