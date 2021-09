Καρπουζοκέφαλος ο μικρός - Τον ελέγχει ο Ερντογάν (βίντεο)

Εμφανώς ενοχλημένος (!), ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν θέλησε να συνετίσει μικρό αγόρι χτυπώντας το με το δάχτυλό του στο κεφάλι. Δείτε το σχετικό video.

Σε διαδικασία εγκαινίων, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έχασε την ψυχραιμία του και προκάλεσε πολύ κακή εντύπωση.

Ενα από τα παιδιά που κρατούσαν την κορδέλα φαίνεται ότι δεν είχε τη συμπεριφορά που περίμενε ο Τούρκος πρόεδρος ο οποίος φρόντισε να αποκαταστήσει την τάξη με τον παλιό τρόπο.

Πως; Χτυπώντας με το δάχτυλό του το αγοράκι στο κεφάλι έτσι ώστε να το συνετίσει...

Οταν διαπίστωσε ποιος το χτυπούσε, το αγόρι αντέδρασε μ' ένα αμήχανο χαμόγελο...

If Ekrem İmamoğlu did this, he’d be thrown in jail for 21 years on child abuse charges.pic.twitter.com/gvZHdrhaR1

— Can Okar (@canokar) September 4, 2021