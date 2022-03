Καταιγισμός ρουκετών κοντά στο προξενείο των ΗΠΑ στο Κουρδιστάν

Επίθεση με πυραύλους σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής στην πόλη Αρμπίλ, πρωτεύουσα της αυτόνομης περιφέρειας του Κουρδιστάν στο βόρειο Ιράκ. Από την επίθεση δεν υπήρξαν θύματα, όπως δήλωσε ο Σαμάν Μπαρζανί, υπουργός Υγείας της τοπικής κυβέρνησης.

Οι πύραυλοι εκτοξεύτηκαν από το Ιράν, δήλωσε αμερικανός αξιωματούχος (που δεν κατονομάζεται) στο πρακτορείο Reuters.

Video shows the moment of the attack near the Kurdistan 24 office that caused damage to the Kurdistan 24 building. pic.twitter.com/c0SBSIHRv4

— Kurdistan 24 English (@K24English) March 13, 2022