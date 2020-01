Καταστροφικός σεισμός στην Τουρκία:Αυξήθηκαν οι νεκροί (Vid&Φώτο)

Αγώνας των σωστικών συνεργείων με το χρόνο- Φόβοι ότι ο αριθμός των νεκρών θα αυξηθεί - Δεκάδες μετασεισμοί

Τουλάχιστον 20 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ενώ περισσότεροι από 900 τραυματίστηκαν, από τη σεισμική δόνηση 6,8 βαθμών που έπληξε την Παρασκευή την ανατολική Τουρκία, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό.

Στους 20 έφτασαν οι νεκροί και στους 1015 οι τραυματίες από τον φονικό σεισμό των 6,8 Ρίχτερ που σημειώθηκε χθες το βράδυ στο Ελαζίγ της ανατολικής Τουρκίας.

Σύμφωνα με τη Διεύθυνση Καταστροφών και Έκτακτων Καταστάσεων, ο αριθμός των νεκρών αναμένεται να αυξηθεί ακόμη περισσότερο, καθώς δεκάδες άνθρωποι βρίσκονται κάτω από τα ερείπια και γίνονται προσπάθειες διάσωσής τους. Ο Υπουργός Υγείας δήλωσε ότι κάτω από τα ερείπια στο Ελαζίγ βρίσκονται 30 άνθρωποι. Ένα 12χρονο παιδί διασώθηκε πέντε ώρες μετά από τον σεισμό.

Μέχρι σήμερα το πρωί οι μετασεισμοί τον κύριο σεισμό ακολούθησαν 184 μετασεισμοί, ενώ σεισμολόγοι λένε ότι το ρήγμα της Ανατολίας άρχισε να ζωντανεύει και δεν αποκλείεται και άλλος σεισμός κοντά στους 6 βαθμούς στην κλίμακα Ρίχτερ. Ο σεισμός, όπως δηλώνουν, δεν ήταν έκπληξη καθώς πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα ρήγματα στην Τουρκία.

Οι άνθρωποι χθες το βράδυ πέρασαν το βράδυ τους στους δρόμους μέσα στο κρύο, με τη θερμοκρασία να κατεβαίνει στους 12 βαθμούς κάτω από το μηδέν. Οι αρχές άρχισαν την αποστολή ειδών πρώτης ανάγκης στην πληγείσα περιοχή, όπως αντίσκηνα, κουβέρτες και φάρμακα.

«Περίπου 30 άνθρωποι βρίσκονται κάτω από χαλάσματα στο Ελαζίγ», δήλωσε ο υπουργός Υγείας Φαχρετίν Κοτσά, τονίζοντας οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται, ενώ εξέφρασε φόβους ότι ο αριθμός των νεκρών μπορεί να αυξηθεί.

A father who shielded himself for his children during the #earthquake in #Elazığ, Turkey. May Allah bless them 🙏 #deprem pic.twitter.com/e0OT0C7MrA — Yusuf İşler (@yusufislereng1) January 24, 2020

Ο υπουργός Εσωτερικών Σουλεϊμάν Σοϊλού ανέφερε πως οι τραυματίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία και μονάδες που άνοιξαν για όσους επλήγησαν από το σεισμό.

Πέντε κτίρια στην πόλη Σιβρίς και 25 στην πόλη Ντογκανιόλ της επαρχίας Μαλάτεια καταστράφηκαν, γνωστοποίησε ο υπουργός Περιβάλλοντος Μουράτ Κουρούμ.

Η AFAD ανέφερε ότι σημειώθηκαν 118 μετασεισμοί μεγέθους από 2,7 έως 5,4 βαθμών. Εκατοντάδες σκηνές, κρεβάτια και χιλιάδες κουβέρτες έχουν σταλεί στις πληγείσες πόλεις.

Ο υπουργός Άμυνας Χουλουσί Ακάρ δήλωσε πως ο στρατός είναι έτοιμος να συνδράμει αν κριθεί απαραίτητο.

Στις εικόνες που μετέδωσαν τα τουρκικά τηλεοπτικά κανάλι, κάτοικοι τρέχουν πανικόβλητοι στους δρόμους. Η στέγη τουλάχιστον ενός κτιρίου είχε τυλιχθεί στις φλόγες.

It was reported that a fire broke out as a result of a natural gas explosion in one of the buildings damaged by the #earthquake in #elazig Station Street. pic.twitter.com/f0uxY8rM5G — محمد حمزہ (@Hamzasheikh06) January 24, 2020

Η AFAD ανέφερε ότι έχουν σημειωθεί τουλάχιστον 30 μετασεισμοί και ότι περισσότερες από 400 ομάδες διασωστών έχουν σταλεί στην περιοχή για να συμμετάσχουν στις επιχειρήσεις.

«Κινητοποιήσαμε τέσσερις ομάδες στην περιοχή», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Ρετζέπ Σαλτζί, της τουρκικής Ένωσης Ερευνών και Διάσωσης (AKUT). «Μάθαμε ότι έχουν πέσει κτίρια, ετοιμαζόμαστε να στείλουμε και άλλες ομάδες, αν χρειαστεί», πρόσθεσε.

«Ήταν τρομακτικό, τα έπιπλα έπεφταν πάνω μας. Τρέξαμε έξω. Θα περάσουμε τις επόμενες ημέρες σε ένα εξοχικό, έξω από την πόλη», είπε ο 47χρονος Μελαχάτ Τζαν, κάτοικος του Ελαζίγ.

Οι μεγαλύτερες εταιρείες τηλεπικοινωνιών της Τουρκίας ανακοίνωσαν απόψε ότι θα παράσχουν δωρεάν τηλεφωνικές υπηρεσίες και Ίντερνετ στους κατοίκους των πληγεισών περιοχών.

protothema.gr