Καζακστάν – Δεκάδες ταραξίες «εξαλείφθηκαν» αναφέρει η αστυνομία

Πυροβολισμοί ακούστηκαν καθώς οι στρατιώτες προσέγγιζαν το πλήθος, σύμφωνα με τους αυτόπτες μάρτυρες του Reuters.

Παράλληλα το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS μετέδωσε ότι σφοδρές ανταλλαγές πυρών ξέσπασαν ανάμεσα στον στρατό και οπλισμένους ανθρώπους στην πλατεία που βρίσκεται μπροστά από το δημαρχείο της Αλμάτι.

Ανταλλαγή πυροβολισμών

«Στρατιώτες έφτασαν στην πλατεία, άρχισαν εκκαθαριστική επιχείρηση εναντίον των ταραχοποιών. Σφοδρή ανταλλαγή πυροβολισμών βρίσκεται σε εξέλιξη», σύμφωνα με το TASS.

🚨 #Kazakistan is getting out of control. Multiple #Kazakhstan Military personnel injured from what seems to be live bullets in #Almaty pic.twitter.com/FmRtPYD8eN

— VAJRA: The Strategic Forum™ (@VajraForum) January 5, 2022