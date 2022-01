Καζακστάν: «Επίδειξη δύναμης» των Ρώσων με πάνοπλους στρατιώτες

«Επίδειξη δύναμης» στην πρωτεύουσα του Καζακστάν, Αλμάτι, φαίνεται ότι κάνουν οι Ρωσικές δυνάμεις του Οργανισμού του Συμφώνου Συλλογικής Ασφάλειας (CSTO). Κάνοντας επίδειξη δύναμης, στην αποκαλούμενη «πίσω αυλή» της, ώστε να δοθεί τέλος στις ταραχές, η Μόσχα στέλνει μήνυμα ότι δε θα μείνει αμέτοχη στις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή που θεωρεί προνομιακό της πεδίο.

Στο βίντεο που εξασφάλισε το Ruptly από το ρωσικό υπουργείο Άμυνας διακρίνονται Ρώσοι στρατιώτες να φρουρούν το στρατηγικής σημασίας αεροδρόμιο του Αλμάτι το οποίο έχουν καταλάβει.

Στο βίντεο διακρίνονται πάνοπλοι σαν αστακοί Ρώσοι στρατιώτες, drone, και τροχοφόρα τεθωρακισμένα οχήματα. Σε άλλο βίντεο διακρίνεται ρωσικό αεροσκάφος το οποίο εκκένωσε ξένους διπλωμάτες και Ρώσους πολίτες από το Καζακστάν, με την παρέμβαση των ρωσικών δυνάμεων του GSTO.

Σύμφωνα πάντως, με το TASS, ο πρόεδρος του Καζακστάν Κασίμ-Τζομάρτ Τοκάγιεφ δήλωσε ότι η ειρηνευτική δύναμη του GSTO θα αρχίσει να αποχωρεί από τη χώρα εντός δύο ημερών.

Όπως ανέφερε η «απόπειρα πραξικοπήματος απέτυχε». «Συνολικά, η οξεία φάση της αντιτρομοκρατικής επιχείρησης έχει τελειώσει. Η κατάσταση είναι σταθερή σε όλες τις περιοχές», είπε ο Τοκάγιεφ, απευθυνόμενος στην κάτω Βουλή.

Οι δυνάμεις ασφαλείας του Καζακστάν έχουν συλλάβει ως τώρα 9.900 ανθρώπους στο πλαίσιο των ερευνών που διενεργούν για τις ταραχές της περασμένης εβδομάδας στη χώρα της κεντρικής Ασίας, ανακοίνωσε τη Δευτέρα το υπουργείο Εσωτερικών.

