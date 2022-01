Καζακστάν: Τρομοκρατική απειλή από το εξωτερικό βλέπει ο Τοκάγεφ

Το Καζακστάν κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης μέχρι τις 19 Ιανουαρίου. Η κρατική τηλεόραση Khabar 24 μετέδωσε ότι στο πλαίσιο των μέτρων «θα περιοριστεί η ελευθερία της μετακίνησης, συμπεριλαμβανομένων και των μεταφορών» και θα απαγορευτούν «οι συλλογικές εκδηλώσεις και οι οικογενειακές συγκεντρώσεις» για γάμους, κηδείες και γεννήσεις.

Οι περιορισμοί «επιβάλλονται λόγω της επιδείνωσης της κατάστασης, για να διασφαλιστεί η δημόσια ασφάλεια, να αποκατασταθούν ο νόμος και η τάξη και να προστατευτούν τα δικαιώματα και οι ελευθερίες των πολιτών», πρόσθεσε.

Στο πλαίσιο αυτό θα απαγορευτεί η κυκλοφορία από τις 23.00 μέχρι τις 7.00.

Ο Τοκάγεφ απέπεμψε επίσης τον επικεφαλής της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας (διάδοχος της σοβιετικής KGB), τον Καρίμ Μασίμοφ. Στη θέση του αναλαμβάνει ο Γιερμέκ Σαγκιμπάγεφ, ο μέχρι σήμερα επικεφαλής της Υπηρεσίας Κρατικής Ασφάλειας.

Kazakhstan has declared a two-week state of emergency in its biggest city Almaty following violent protests over a fuel price hike. The move includes a night curfew, movement restrictions and a ban on mass gatherings https://t.co/97jwc35R21 pic.twitter.com/Mwc6DEXsV5

