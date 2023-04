Καζάνι που βράζει η Μέση Ανατολή - Φόβοι για σοβαρή κλιμάκωση

Έκρυθμη παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή λίγες ημέρες μετά τη βίαιη εισβολή ισραηλινών δυνάμεων στο τέμενος Αλ-Άκσα στην ανατολική Ιερουσαλήμ εν μέσω του ιερού μήνα του Ραμαζανιού.

Οι εικόνες από τις επιδρομές προκάλεσαν πλήθος αντιδράσεων και οδήγησαν στην κατακόρυφη κλιμάκωση εντάσεων στην περιοχή με εκτόξευση ρουκετών από τον Λίβανο, τη Λωρίδα της Γάζας και τη Συρία εναντίον του Ισραήλ, ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές και πλήγματα από το ισραηλινό πυροβολικό εναντίον των περιοχών αυτών μέχρι τον θάνατο δύο αδελφών βρετανικής υπηκοότητας στη Δυτική Όχθη και ενός Ιταλού δικηγόρου στο Τελ Αβίβ.

The Iran-Israel conflict escalates in Syria amid the Persian Gulf normalization wave

Israel’s recent strikes in Syria that killed 2 of Iran’s Revolutionary Guards officers further escalates conflict https://t.co/Tw3RP1H4ec pic.twitter.com/90DguqEBGV

— ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) April 9, 2023