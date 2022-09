Κηδεία βασίλισσας: Οι 10 στιγμές που συζητήθηκαν και έγιναν viral

H κηδεία της βασίλισσας Ελισάβετ ήταν ένα γεγονός παγκόσμιας εμβέλειας για το οποίο επιστρατεύτηκαν χιλιάδες άνθρωποι προκειμένου να εξελιχθεί στην εντέλεια το τελευταίο αντίο στην 96χρονη μονάρχη το οποίο κάλυψε λεπτό προς λεπτό το protothema.gr.

Ως η τελετή, δε, η οποία πραγματοποιήθηκε στην εποχή της κυριαρχίας του διαδικτύου και της τηλεόρασης, οι εικόνες που μεταδόθηκαν σε όλο τον κόσμο και τις οποίες είδαν πάνω από 4 δισεκατομμύρια τηλεθεατές μπήκαν στο μικροσκόπιο των παρατηρητών που ξεχώρισαν από άβολες στιγμές, συγκινητικά στιγμιότυπα μέχρι και απρόοπτα. Ακολουθούν 10 στιγμές που συζητήθηκαν και έγιναν viral.

Τα δάκρυα της πριγκίπισσας Σάρλοτ στο Ουίνδσορ

Η πριγκίπισσα Σάρλοτ κλήθηκε σε πολύ μικρή ηλικία να διαχειριστεί ένα τόσο «βαρύ» συγκινησιακά γεγονός με την ίδια να ανταποκρίνεται στο μεγαλύτερο τμήμα της τελετής με ψυχραιμία. Μόνο μια φορά «έπιασε» ο φωτογραφικός φακός την Σάρλοτ να «σπάει» και να βάζει τα κλάματα, όταν η πομπή με το φέρετρο της γιαγιάς της έφτασε στην αψίδα του Ουέλινγκτον.

Οι νουθεσίες της πριγκίπισσας Σάρλοτ στον πρίγκιπα Τζορτζ

Η 7χρονη κόρη του πρίγκιπα Ουίλιαμ και της Κέιτ Μίντλετον πρωταγωνίστησε και σε μια δεύτερη στιγμή που συζητήθηκε πολύ καθώς ήταν αυτή που κάποια στιγμή χρειάστηκε να νουθετήσει τον μεγαλύτερο αδελφό της, πρίγκιπα Τζορτζ, για το πώς έπρεπε να εφαρμόσει το βασιλικό πρωτόκολλο.

«Πρέπει να υποκλιθείς» είπε η πρίγκιπισσα Σάρλοτ στον αδερφό της καθώς το φέρετρο της βασίλισσας Ελισάβετ περνούσε μπροστά τους μετά την τελετή στο Αββαείο του Γουέστμινστερ.

Τζο Μπάιντεν: Και περίμενε στην ουρά και τον έβαλαν στην 14η σειρά των καθισμάτων

Αν και πιο ισχυρός άνθρωπος στον πλανήτη ως εκ της θέσεώς του, ο Τζο Μπάιντεν δεν αντιμετωπίστηκε έτσι στην κηδεία της βασίλισσας Ελισάβετ καθώς το πρωτόκολλο και το πρόγραμμα «νίκησαν» το αξίωμα του Προέδρου των ΗΠΑ.

Ο Τζο Μπάιντεν αρχικά αφού κόλλησε στην κίνηση του Λονδίνου και έφτασε αργοπορημένος στο Αββαείο του Γουεστμίνστερ, υποχρεώθηκε να περιμένει στη σειρά του στην είσοδο μέχρι να προηγηθούν αυτοί που ήταν προγραμματισμένο την ώρα της άφιξής του να λάβουν τις θέσεις τους.

Στη συνέχεια ο Τζο Μπάιντεν οδηγήθηκε στην 14η σειρά των καθισμάτων μέσα στο Αββαείο καθώς σύμφωνα με το πρωτόκολλο σε κηδείες βασιλιάδων και βασιλισσών, οι γενικοί κυβερνήτες των βασιλείων που διατηρούν τον μονάρχη ως αρχηγό του κράτους κάθονται πρώτοι και ακολουθούσαν οι ηγέτες της Κοινοπολιτείας, οι οποίοι ξεπερνούν τους πολιτικούς ηγέτες από τον υπόλοιπο κόσμο, ανεξάρτητα από τη σημασία τους.

Πρίγκιπας Ουίλιαμ και Πρίγκιπας Χάρι: Δύο ξένοι σε μια κηδεία

Τα εγγόνια της βασίλισσας Ελισάβετ ήταν από τα πρόσωπα στα οποία είχαν στραμμένη την προσοχή τους οι θεατές της κηδείας της βασίλισσας Ελισάβετ μετά το ταραγμένο παρελθόν στη σχέση τους ειδικά μετά τον γάμο του Χάρι με την Μέγκαν Μάρκλ.

Ουίλιαμ και Χάρι καθόλη τη διάρκεια της κηδείας της βασίλισσας Ελισάβετ αν και βρέθηκαν σε απόσταση αναπνοής καθώς ανάμεσά τους δεν υπήρχε ο ξάδερφός τους, Πίτερ Φίλιπς, όπως συνέβη στην κηδεία του Δούκα του Εδιμβούργου τον περασμένο Απρίλιο, απέφυγαν οποιαδήποτε αλληλεπίδραση. Τα βλέμματά τους δεν συναντήθηκαν ποτέ, ενώ κρατήθηκε μεταξύ τους μια απόσταση ασφαλείας.

Η συγκίνηση του βασιλιά Καρόλου

Ωστόσο το πρόσωπο στο οποίο είχαν όλοι στρέψει την προσοχή τους ήταν ο βασιλιάς Κάρολος Γ΄ καθώς πλέον καλείται να «μπει στα παπούτσια» της βασίλισσας Ελισάβετ η οποία βασίλεψε για 70 χρόνια.

Ο νέος μονάρχης του Ηνωμένου Βασιλείου αν και για το περισσότερο διάστημα της κηδείας της βασίλισσας Ελισάβετ ήταν βλοσυρός και συγκρατημένος, εντούτοις υπήρξαν φορές που δεν κατάφερε να συγκρατήσει τα δάκρυά του για τον αποχαιρετισμό στην αγαπημένη του μητέρα.

Η γκάιντα που συμβόλισε το τέλος

Το τελευταίο αντίο στη βασίλισσα Ελισάβετ και το οριστικό τέλος στην μεγαλοπρεπή τελετή που διήρκησε συνολικά 12 ώρες σήμανε το βράδυ της Δευτέρας ο ήχος της γκάιντας του προσωπικού bagpiper της βασίλισσας Ελισάβετ, του Πολ Μπερνς, ο οποίος εκτέλεσε ένα μακρόσυρτο συγκινητικό τραγούδι την ώρα που το φέρετρο της βασίλισσας Ελισάβετ κατέβαινε στην κρύπτη στο παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου στο κάστρο του Ουίνδσορ.

Μέγκαν Μαρκλ και Κέιτ Μίντλετον

Οι δύο νύφες της βασίλισσας Ελισάβετ μπήκαν αρκετές φορές στο στόχαστρο των φωτογραφικών φακών κατά τη διάρκεια της κηδείας της μονάρχη καθώς ο τρόπος με τον οποίο συμπεριφέρονται και επηρεάζουν τις ζωές του πρίγκιπα Ουίλιαμ και του πρίγκιπα Χάρι έχουν πολλάκις απασχολήσει τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης.

Η κίνηση της Μέγκαν Μαρκλ να σκουπίσει τα δάκρυά της, ενώ παρακολουθούσε τη μεταφορά του φερέτρου της βασίλισσας από το Αββαείο του Γουεστμίνστερ προκάλεσε πληθώρα σχολίων - κατά βάση αρνητικών - για τη σύζυγο του πρίγκιπα Χάρι.

Αντίθετα οι κινήσεις της Κέιτ Μίντλετον σε όλη τη διάρκεια της τελετής έγιναν αντικείμενο ευμενών σχολίων καθώς η πριγκίπισσα της Ουαλίας διάλεξε ένα κομψό μαύρο σύνολο, επιλέγοντας να το συνδυάσει με ένα ζευγάρι σκουλαρίκια και τριπλό μαργαριταρένιο choker που ήταν μέρος της προσωπικής συλλογής κοσμημάτων της βασίλισσας Ελισάβετ.

Τα αγαπημένα γκόρκι και το «αντίο» από το άλογο της βασίλισσας Ελισάβετ

Η σχέση της βασίλισσας Ελισάβετ με τα τετράποδα γκόρκι αλλά και την ιππασία ήταν γνωστή εδώ και πολλά χρόνια και γι' αυτό τόσο τα μικρά σκυλάκια όσο και η «μαύρη καλλονή» της μονάρχη αποτέλεσαν ένα ξεχωριστό κεφάλαιο στην κηδεία.

Τη μεγάλη έκπληξη έκανε η «Έμμα», η αγαπημένη «μαύρη καλλονή» της βασίλισσας, που εμφανίστηκε στην τελευταία κατοικία της Ελισάβετ, στο κάστρο του Ουίνδσορ.

Συμβολικής και συναισθηματικής σημασίας η εμφάνιση του αγαπημένου ζώου της βασίλισσας, ενώ ολοκληρωνόταν η διαδικασία του αποχαιρετισμού προς το πρόσωπό της. Κατά την πορεία της βασιλικής νεκροφόρας, το μαύρο άλογο της βασίλισσας στεκόταν στην άκρη του δρόμου, παρακολουθώντας τις διαδικασίες. Την ηλικίας 24 ετών Έμμα είχε αναλάβει ο επικεφαλής ιπποκόμος του Μπάκιγχαμ, Τέρι Πέντρι.

Η Ελισάβετ Β' είχε αδυναμία και στα σκυλάκια της όμως. Τα δύο σκυλιά, τον Μούικ και τη Σάντι κρατούσαν δύο φρουροί του κάστρου, περιμένοντας να φτάσει η πομπή με τη σορό της βασίλισσας.

Emma, the Queen's fell pony, stands as the Ceremonial Procession of the coffin of Queen Elizabeth II arrives at Windsor Castle for the Committal Service at St George's Chapel 💔💔 #queensfuneral #QueenElizabethII 📸@PA pic.twitter.com/rBvOqPNoUl

— Derek Momodu (@DelMody) September 19, 2022